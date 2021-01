Es haben schon viele Dinge gut geklappt. Das zeigt mir, dass wir in der Saisonvorbereitung gut gearbeitet haben. Es waren richtig gute Schläge dabei, vor allem im langen Spiel war ich konstant und habe die Bälle gut getroffen. Das stärkt das Selbstvertrauen für das nächste Turnier in Dubai kommendes Wochenende. Jetzt heißt es, das gute Gefühl und die guten Schläge konsequent auch auf das Scoreboard zu bekommen. Zum Beispiel in meiner vierten Runde in Abu Dhabi: Nach einem guten Start habe ich nach einem kleinen Fehler den Flow etwas verloren. Da wäre noch etwas mehr drinnen gewesen als eine Runde 3 unter Par. Ich werde weiter daran arbeiten, die Fehler weiter zu minimieren. Dann kommen die nächsten Top-Ergebnisse von selbst.