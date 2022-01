ich hoffe, ihr hattet ein paar gemütliche Tage daheim, konntet Weihnachten genießen und hattet jetzt auch einen guten Start ins Jahr 2022. Ich habe die Zeit daheim gut genutzt, um mit der Familie im kleinen Kreis Weihnachten zu feiern und auf den Jahreswechsel anzustoßen. Außerdem nutze ich die Winterpause auch immer für ein großes Hobby von mir – das Skifahren und Skitourengehen daheim in Rohrmoos und im SalzburgerLand. Schnee, Berge, frische Luft, gutes Essen ... so kann ich meine Akkus am besten aufladen, bevor es wieder los geht mit der Golf-Saison 2022.

