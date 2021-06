Schwab-Blog: Meine Top10-Serie macht Lust auf mehr

Beim Turnier vergangene Woche in Dänemark waren die ersten beiden Runden richtig gut. Es waren wirklich schwierige Bedingungen, aber das macht mir wenig aus, ganz im Gegenteil. Ich kann auch wenn das Wetter verrückt spielt, meine Leistung abrufen. Das Scoring war an den ersten beiden Tagen besser, als sich mein Spiel angefühlt hat. Mit einer 67er (-4) und einer 66 (-5) Runde an den ersten beiden Tagen lag ich auf Rang zwei. Darum war ich am Moving Day dann gemeinsam mit Bernd Wiesberger im Finalflight. Für uns als Spieler ist das kein großer Faktor, weil Golf einfach ein Einzelsport ist und es von dem her kein "Teamwork" gibt. Wichtig ist, dass man es mit den Leistungen davor geschafft hat, am Moving Day als letzter auf die Runde zu gehen. Man kann sich im Golf während einer Runde nicht gegenseitig unterstützen – jeder muss seine Schläge treffen und die Chance auf ein Birdie oder sogar ein Eagle auftun. Aber für das österreichische Golf war es ein historischer Moment, da es das noch nie gegeben hat, dass zwei Österreicher im Finalflight sind.

