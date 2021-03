Matthias Schwab: Mein Trainingsprogramm hängt stark davon ab, in welcher Saisonphase ist mich befinde. Ob ich zuhause bin und eine intensive Trainingswoche geplant ist oder ich mitten in der Turnierphase bin. Vor allem die Off-season ist für mich für die ganze Saison extrem wichtig, weil ich in diesem knappen Monat über den Jahreswechsel am intensivsten an mir arbeiten kann. Da liegt der Fokus auf gezieltem Fitnesstraining und spezifischem Krafttraining. Im Winter stehen zwei Fitnesseinheiten pro Tag auf dem Programm – hier wechseln wir je nach Trainingsplan zwischen Intervalltraining und Ausdauertraining am Ergometer.