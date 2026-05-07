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Motoring
So siehst du Max Verstappens erstes 24h-Rennen am Nürburgring
Der vierfache Formel-1-Weltmeister gibt 2026 sein Debüt bei den 24h am Nürburgring. Hier findest du alle Infos, wie du das Rennen live verfolgen kannst, einschließlich des kompletten Zeitplans.
Der Langstreckensport begrüßt 2026 einen der berühmtesten Rennfahrer der Welt, wenn der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sein mit Spannung erwartetes Debüt bei den legendären ADAC RAVENOL 24h Nürburgring gibt. Als Teil des Verstappen Racing Teams wird der Niederländer seine Leidenschaft für den Rennsport und seine ständige Suche nach neuen fahrerischen Herausforderungen auf der anspruchsvollen Strecke unter Beweis stellen!
Zusammen mit seinen drei GT-Profi-Teamkollegen - Dani Juncadella, Jules Gounon und Lucas Auer - wird Verstappen an dem viertägigen Event teilnehmen. Das Qualifying beginnt am 14. Mai, bevor das Rennen am 16. Mai startet.
Bei der Hauptveranstaltung wird das Team 24 Stunden am Stück auf einer Strecke fahren, die für ihre Kurven, Höhenunterschiede und ständig wechselnden Bedingungen bekannt ist, die im Handumdrehen von klarem Himmel zu Regen oder Nebel wechseln können.
Obwohl es Verstappens Debüt bei dem legendären Rennen sein wird, hat der vierfache Weltmeister bereits sein Können am Steuer des Mercedes-AMG GT3 Evo bewiesen. Bei den Qualifikationsrennen im April nahm der Niederländer an zwei Vier-Stunden-Rennen teil und konnte das Feld 90 Minuten lang anführen, bevor es zu technischen Problemen mit dem Auto kam.
Mit dieser Leistung hat das Team bewiesen, dass es in einem stark besetzten Feld mit Manthley, Porsche, BMW, Audi, Aston Martin und Ferrari mithalten kann.
Die Fans können die ganze Action vom Nürburgring live auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal verfolgen.
Die 24h Nürburgring sind ein Rennen, das schon lange auf meiner Bucket List steht
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Was sind die 24h Nürburgring?
Die 24h Nürburgring auf einen Blick
- Premiere im Jahr 1970
- Streckenlänge von 25,378 km
- Bis zu 190 teilnehmende Fahrzeuge
- Rund 280.000 Zuschauer live vor Ort (2025)
- Einzigartiges, offenes Reglement
- Termin für 2026: 14-17 Mai
Die 24h Nürburgring sind ein berühmtes Langstreckenrennen, das jährlich in Deutschland auf der legendären Nürburgring Nordschleife stattfindet. Das Konzept ist einfach, aber anspruchsvoll: Die Teams fahren 24 Stunden lang ununterbrochen Rennen, wobei sich drei oder vier Fahrer/innen die Aufgaben teilen und das Ziel ist, die meisten Runden zu absolvieren.
Das Rennen, das als eine der härtesten Ausdauerprüfungen des Motorsports bekannt ist, nutzt eine Kombination aus der Nordschleife und der modernen GP-Strecke, so dass eine Runde von etwa 25 km entsteht - eine der längsten im Motorsport. Mit über 150 Kurven, dramatischen Höhenunterschieden und engen Abschnitten mit sehr wenig Spielraum für Fehler ist die Strecke an sich schon herausfordernd genug, aber die Fahrerinnen und Fahrer müssen auch mit den ständig wechselnden Wetterbedingungen zurechtkommen, die Tag und Nacht herrschen, oft mit Regen, Nebel und wechselnden Temperaturen, manchmal alles innerhalb einer einzigen Runde.
Als ob das nicht schon genug wäre, sorgt die große Anzahl an Autos, die gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sind, für einen weiteren einzigartigen Aspekt dieses legendären Rennens. Hochleistungs-GT3-Fahrzeuge - Verstappen wird einen Mercedes AMG GT3 fahren - treten neben viel langsameren, seriennahen Autos an, was bedeutet, dass die Fahrer ständig mit Verkehr und großen Geschwindigkeitsunterschieden zu kämpfen haben. Das alles sorgt für ein chaotisches, aber spannendes Umfeld, in dem Aufmerksamkeit und Renngeschick genauso wichtig sind wie Geschwindigkeit.
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So funktioniert die Veranstaltung
Qualifikationsrennen im April (18./19. April)
Diese fanden einen Monat vor der Hauptveranstaltung statt und bestanden aus zwei vierstündigen Rennen. Sie boten den Teams die Möglichkeit, ihre Leistung zu verbessern, wobei die Daten des Wochenendes entscheidend für die Vorbereitung auf das Hauptereignis waren.
Qualifikationsrennen im Mai (14.-15. Mai)
Das Rennwochenende beginnt am Donnerstag, den 14. Mai, wenn in mehreren Sessions auf der gesamten Strecke die Startpositionen festgelegt werden und die Teams die Möglichkeit haben, ihr Setup zu verfeinern, einschließlich der wichtigen Nachtrennen. Am Freitag findet das Top-Qualifying statt, bei dem die schnellsten Autos in kurzen Shootouts über die Pole-Position und die ersten Startreihen entscheiden, mit sauberen Runden unter hohem Druck.
Das letzte Rennen (16./17. Mai)
Nach den letzten Systemchecks im Warm-up starten Verstappen und seine Teamkollegen auf der Nürburgring Nordschleife zum 24-Stunden-Rennen, wo sie sich in ein volles Feld verschiedener Klassen einreihen werden. Das Rennen beginnt um 13:00 Uhr UTC (15:00 Uhr MESZ) und die Fans können alles live auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal verfolgen.
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Wie du das Rennen live verfolgen kannst
Die Qualifikationsrunden im Mai und das finale Rennen am 16. und 17. Mai werden alle live auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal übertragen. Hier siehst du, wann die einzelnen Etappen stattfinden, bevor sie wiederholt werden:
Date
Session
Time
Thursday, May 14
Qualifying 1
11.10am – 1.30pm UTC (1.10pm – 3.30pm CEST)
Qualifying 2
5.55pm – 9.45pm UTC (7.55pm – 11.45 CEST)
Friday, May 15
Top-Qualifying 1
6.45am – 7.25am UTC (8.45am – 9:25am CEST)
Top-Qualifying 2
7.40am – 8.25am UTC (9.40am – 10.25 CEST)
Qualifying 3
8.30am – 10.05am UTC (10.30am – 12.05pm CEST)
Top Qualifying 3
11.30am – 12.45pm UTC (1.30pm – 2.45pm CEST)
Saturday, May 16
Warm-Up
8.00am – 9.30am UTC (10.00am – 11.30am CEST)
Race
12.30pm – 1.45pm +1 UTC (2.30pm – 3.45pm +1 CEST)
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