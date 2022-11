Fabio Wibmer behind the scenes: Meet the Team

Sie kennen dich in- und auswendig. Sie sehen dir am Gesichtsausdruck, am Verhalten an, wie es dir geht und wie man dich wieder auf andere Gedanken bringen kann. Man kann mit ihnen über alles reden, Ideen aushecken oder diese dann auch wieder aus dem Hinterkopf rauslöschen. Und man kann über alles lachen und auch mal Blödsinn machen und den Kopf freibekommen. Genau solche Personen bilden ein Core-Team.