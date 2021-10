Der Melty Blood-König aus Österreich: King_Rasta

Wenn man mit Daniel “King_Rasta” Wilfing spricht, erlebt man ihn als höflich und ruhig. Und dennoch fürchten zahlreiche Fighting Game-Spieler sich vor dem jungen Österreicher. Denn wer gegen King_Rasta in einem Turnier antreten muss, geht höchstwahrscheinlich als Verlierer aus dem Match. Seit Jahren dominiert er die europäische Szene in Spielen wie Guilty Gear XRD: Rev2. In der Vergangenheit durfte er Europa in diesem Titel sogar in einem großen, japanischen Turnier vertreten.

In Matches ist King_Rasta immer sehr fokussiert © Khanh David (Gosuland.org)

Hallo Daniel, stell dich unseren Lesern doch einmal kurz vor.

Hallo, also ich bin King_Rasta, ein österreichischer Fighting Game Spieler spezialisiert auf die klassischen “Air-Dasher” bzw. "Anime"-Fighter. Solange das Spiel viele Bewegungsmöglichkeiten hergibt, werde ich es sehr wahrscheinlich einmal anspielen. Beruflich bin ich ansonsten als Programmierer tätig und wenn ihr mal in Wien seid, könnt ihr mich an manchen Wochenenden in unserem Fighting Game-Verein, dem Virtual Dojo Vienna (VDV), antreffen.

Wie lange spielst du Fighting Games, und mit welchem Titel hast du dich entschieden, dich "ernsthaft" mit dem Genre zu beschäftigen.

Das wissen wahrscheinlich auch nur die wenigsten, aber das Fighting Game womit ich das erste Mal richtig gegrindet habe, war Super Smash Bros. Melee. Meine ganze "Szene" war da aber nur mein Bruder und ein einzelner Freund. Und aus dem Ganzen war dann leider relativ schnell wieder die Luft raus. 2009 bin ich dann in einem Forum zufällig auf Melty Blood Act Cadenza gestoßen und war wieder hooked, wie damals mit Melee. Es gab sogar einen Online-Modus über einen, von Fans programmierten, Netplay-Caster. Das hat mir dann schon gereicht, um viel Zeit zu investieren und dieses Spiel viel mehr zu spielen. Auch an kleinen Online-Turnieren habe ich teilgenommen. Ist zwar nur um Ruhm und Ehre gegangen, aber das hat schon mehr als gereicht.

Du tauchst in den oberen Platzierungen vieler Turniere auf. Dabei oft in unterschiedlichen Spielen. Wie schaffst du es über mehrere Titel so konsistent zu sein?

In meiner Community scherzen wir da gerne drüber, dass es an meinen "Melty Blood Basics" liegt. Diese haben mir auf alle Fälle in den Bereichen Positionierung und Spacing geholfen - also wenn es darum geht wie man sich richtig dem Gegner nähert, ohne selbst sofort geschlagen zu werden. Viele Dinge die man in Spiel A gelernt hat, kann man auch in andere Spiele mitnehmen und andersrum. Konsistenz kann man dann weiter aufbauen indem man dran bleibt, jeden Tag zumindest ein bisschen weiter übt und sich erreichbare Ziele steckt.

Hast du eine Routine, um ein neues Spiel zu lernen?

Das erste was ich mache, ist im Spiel direkt über das Tutorial einen Überblick über die Mechaniken zu bekommen. Anschließend wähle ich einen Charakter - meist ganz einfach was mir optisch gefällt - probiere diesen ein bisschen im Trainings-Modus aus und schau mir allgemein das Movement und die Buttons an. Danach versuche ich eine erste Combo zu finden, die etwas besseren Schaden macht. Wenn das passt geh, ich schon in den Online-Modus und spiele gegen andere Spieler.

Im Match kommt man dann eh relativ schnell drauf, was man noch üben muss. Wichtig hierbei: - Und das ist, was viele falsch machen - bester Zeitpunkt etwas zu üben ist eigentlich direkt nach der letzten Online-Match des Tages. Da ist alles noch im Kopf was falsch gelaufen ist, und was man sich näher anschauen muss. Fast alle machen es genau andersrum, starten im Trainings-Modus für ein bisschen Combo-Practice, dann Online, dann wird das Spiel abgedreht. Das nächste Mal, wenn ich einschalte würde ich zumindest nicht wissen welche Fehler ich das letzte Mal gemacht habe.

Bester Zeitpunkt etwas zu üben ist eigentlich direkt nach der letzten Online-Match des Tages. Daniel "King_Rasta" Wilfing

Gab es ein Turnierergebnis, das für dich eine besondere, emotionale Position einnimmt?

Ich glaube mein erster Turniersieg in Ultimate Marvel vs. Capcom 3, bei einem größeren Turnier im VDV. Das war im Grand Finals gegen Chargi, der das Spiel zu dem Zeitpunkt ziemlich dominiert hat. Das Set war dann wirklich ein Hin und Her bis zum letzten Match, letzten Charakter. Konnte es dann gerade noch mit einem Comeback, mit Shuma-Gorath, holen. War wirklich mein erster Sieg eines größeren offline Turniers. Es hat sich besonders befriedigend angefühlt, weil ich das Team, welches ich gespielt habe, zuvor viel geübt hatte und sich das bezahlt gemacht hat.

Wenn ich an dich denke, fallen mir sofort die Charaktere Faust (aus Guilty Gear) und Merkava (aus Under Night in-Birth) ein. Was braucht ein Charakter, damit du ihn spielen möchtest?

Am meisten gefallen mit Charaktere mit viel Reichweite, die aber auch schnell reingehen können, und den Gegner unter Druck setzen, wenn die Situation passt. Ich find es besonders gut wenn ich den Gegner mit der großen Reichweite ärgern kann, und ihn so dazu bringen kann Fehler zu machen. Danach die Fehler entsprechend bestrafen und selbst reingehen à la: "Du willst also ran zu mir? Passt, dann geh ich jetzt rein. Jetzt befass’ du dich mit meinem Rushdown!".

Und wenn der Charakter ein bisschen komisch, oder ein Clown ist, umso besser. Bin da auch ein wenig ein Fighting Game-Hipster, was das angeht. Kämpfer, die wenig gespielt werden ziehen mich an. Geht dann meistens auch Hand in Hand mit den eher ausgefallenen, witzigeren Charakteren.

Für welchen Charakter hast du dich in Melty Blood: Type Lumina entschieden, und weshalb?

Im neuen Melty Blood habe ich mich eigentlich sofort für Roa entschieden. Im Vorgänger war er mein zweit meist gespielter Charakter. Da ist die Entscheidung dann sehr leicht gefallen und bisher habe ich auch weiterhin viel Spaß. Ansonsten habe ich mir überlegt auch etwas Kohaku bzw. die beiden Maids anzuspielen. Oder Vlov. Aber Roa macht mit derweil noch so viel Spaß, glaub das Thema wegen meinem Main/Hauptcharakter ist bereits erledigt.

Falls Warachia in einer Erweiterung, oder als DLC, zurückkommen sollte, dann werde ich aber sofort ihn wieder spielen. Er war bereits seit 2009 mein Main. Damals meine erste Wahl gewesen, hat alles geklickt und hab die Wahl nicht einmal bereut.

Nach der ersten Woche - was ist dein Eindruck zum neuen Melty Blood-Teil? Wo liegen die großen Unterschiede zu Actress Again?

Also ich find es schon einmal sehr wichtig, dass die Movement-Option immer noch sehr gut sind, und das Gatling-System gleich geblieben ist. Movement war schon immer einer der wichtigsten Aspekte, und das fühlt sich immer noch sehr gut an. Die größeren Unterschiede fangen dann mit dem neuen Combo-System und den Auto-Combos an. Letztere sind eher Gewöhnungssache, mit dem neuen System muss man schon mehr Arbeiten und wieder neu trainieren.

Der größte Unterschied aber ist mit dem neuen Shield-System. Das wurde sehr stark überarbeitet und hat jetzt eher ein Rock-Paper-Scissors-System. Bei dem Vorgänger war das Shield mehr wie ein Parry, man konnte also mit gutem Timing sofort wieder agieren. Das zu überarbeiten war meiner Meinung nach schon notwendig, da es im Vorgänger zig Regeln und Sonderfälle gegeben hat. Aber mal schauen ob das neue System nicht schon ein Schritt zu viel war. Mich persönlich stört es noch nicht so stark, und ich muss zumindest immer wieder lachen, was für lustige Situationen da manchmal entstehen können. Finde das ist dann schon einmal nicht das schlechteste Zeichen.

Das Spiel war nach seinem Release auf den Steam-Charts nur hinter CS:GO und New World. Woher glaubst du kommt das starke Interesse für den Titel, der früher ein eher nischiger Fighter war?

Aktuell ist wieder ein guter Zeitpunk für ein neues Fighting Game. Guilty Gear Strive hat vor einigen Monaten Wellen geschlagen und Anime-Fighter einer Fanbase näher gebracht, die solche Spieler eher selten anfassen. Kann mir da gut vorstellen dass diese Playerbase jetzt auch das nächste Spiel in die Richtung ausprobiert. Melty Blood hatte auch sehr viele Memes um sich herum, und ist in den Gedächtnissen der Leute hängen geblieben. Das wird den Verkaufszahlen sicher nicht geschadet haben. Die ausgelutschten Memes haben da nur meinen eigenen Nerven geschadet.

Welches Fighting Game hat deiner Meinung nach mehr Liebe verdient, und warum?

Auch wenn ich es selbst aktuell nicht aktiv spiele: Them's Fightin' Herds fliegt leider unter dem Radar vieler Leute, obwohl das Spiel sehr vieml sehr richtig macht. Ausgezeichnete Mobility, tolles Combo-System und sehr unterschiedliche Charaktere. Das Design schreckt nur anscheinend einen Großteil der möglichen Player-Base ab (Anm. d. Red: Them’s Fightin’ Herds ist ein Spiel, bei man primär Vierbeiner spielt. Es war ursprünglich ein My Little Pony-Fan-Game). Ich hab es an und ab gespielt, und immer wieder sehr viel Spaß gehabt. War auch mein einziges Nicht-Air-Dasher-Game, mit dem ich wirklich länger befasst habe, - und das will bei mir schon was heißen.

Gibt es etwas, dass du angehenden Melty Blood-Spielern mit auf den Weg geben magst?

Sucht euch einen Charakter aus, der euch vom Design gefällt und bleibt dran. Gerade bei Release eines neuen Spiels ist die Player-Base immer sehr groß und es gibt keinen besseren Zeitpunkt zum Einsteigen. Jetzt aktuell sind so viele Anfänger unterwegs, wie sonst nie! Also keine Scheu haben. Und am Anfang kriegt jeder auf den Deckel. Hab’ selbst auch schon genug Matches kassiert und einige Turnier 0:2 verlassen.

Vielen Dank für deine Zeit!

