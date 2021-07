So geht‘s:

Such dir bereits vor deinem

oder bevor du ins Wasser gehst einen ruhigen Platz, an dem du dich wohl fühlst. Setz dich hin und atme ein paar Mal tief in den Bauch ein und aus. Spüre, wie du mit jedem Atemzug mehr und mehr in eine angenehme Ruhe kommst und dich immer mehr entspannst. Stell dir vor, wie du im Wasser bist und denke an einen Moment, in dem du dich besonders gut gefühlt hast, du stolz und mutig warst und du richtig Spass beim Surfen hattest. Lasse diese Erinnerung zu einem inneren Bild werden und schau einfach mal ganz genau hin. Achte auf die Farben, die Landschaft, die Menschen im Wasser, die Konditionen, etc. Fühle, welche positiven Gefühle in dir durch diese Vorstellung ausgelöst werden: Freude? Mut? Selbstvertrauen? Vielleicht kannst du dich sogar an die Geräusche, die Geschmäcker und die Sensationen auf deiner Haut erinnern? Tauche tief in diese Gefühlserinnerung ein und lass dich von den positiven Emotionen, die dich in diesem Moment erfüllt haben, richtig tragen. Stell dir vor, wie du diese Gefühle mit ins Wasser nimmst, du zum Line-up herauspaddelst und die erste Welle surfst. Öffne deine Augen, atme erneut tief ein und aus und los geht’s!