Metal: Hellsinger - Das spielerische Open-Air-Festival

Wenn man die Songs von Metal: Hellsinger hört, könnte man meinen, dass hier einfach ein grandioses Metal-Album veröffentlicht wurde, an dem zufällig ein Videospiel hängt. Doch tatsächlich ist es der Mix aus Musik und Gameplay, was diesen Titel besonders macht.

Das Genre der Retro-Shooter und treibende Metal-Musik passen seit jeher wie die Faust aufs Auge. Bereits das erste Doom plärrte und kratzenden Midi-Metal entgegen und die aktuellen Teile der Reihe bieten einen bombastischen Soundtrack von Mick Gordon.

Metal: Hellsinger greift dieses bekannte Gemisch auf und baut daraus ein Gameplay-Gerüst, in dem Rhythmus-Spiel und First Person Shooter aufeinandertreffen. Was auf den ersten Blick so wirkt, als würde es dem zügigen Fluss eines Action-Spiels im Weg stehen, generiert eines der motivierendsten Spielerlebnisse des Jahres.

Metal: Hellsinger - Die Fakten Genre Rhythmus-FPS Release am 15.09.2022

Heldin ohne Stimme

In Metal: Hellsinger übernehmt ihr die Rolle einer namenlosen Dämonin, welche die Hölle aufsucht, um deren Herrscherin, die rote Richterin, zu erlegen. Doch als sie die Hölle betrat, wurde ihr etwas genommen, was ihr besonders wichtig war: Ihre Stimme. Nachdem ihr Angriff auf die rote Richterin fehlschlug und sie eingesperrt wurde, konnte sie mit der Unterstützung eines fliegenden Schädels namens Pax entkommen, um ihren Feldzug fortsetzen.

Pax dient als Schusswaffe und Erzähler © The Outsiders

Die Geschichte von Metal: Hellsinger wird in minimalistisch animierten Standbildern dargestellt. Euer Schädel-Kumpel Pax liefert die passenden Voice-Lines. Da der Fokus des Titels auf Musik und Action liegt, hält sich die Länge dieser Zwischensequenzen in Grenzen. Die Story des Spiels steht nicht im Mittelpunkt und dient lediglich dazu, einen Rahmen für die unterschiedlichen Stages zu bilden. Dennoch ist die Präsentation gelungen. Pax wird von Troy Baker gesprochen, dessen tiefe, ruhige Stimme perfekt zur Atmosphäre passt. Die diversen Standbilder sind alle liebevoll gezeichnet und erwecken teilweise das Gefühl, direkt dem Cover eines Metal-Albums entsprungen zu sein.

Shoot Shoot Revolution

Das im Rhythmus schlagende Herz von Metal: Hellsinger ist das Gameplay. Im Kern erinnert der Titel hier an das Genre der “Boomer-Shooter”. Ähnlich wie in Doom oder Shadow Warrior kämpft ihr euch durch lineare Level. Regelmäßig werdet ihr in kleineren Arealen eingesperrt, in denen es mehrere Wellen aus Gegner zu besiegen gilt. Am Ende jedes Levels wartet dann noch ein Boss auf euch. Diese Formel wiederholt Metal: Hellsinger für jede seiner acht Stages.

Um euch gegen die Höllenscharen zur Wehr zu setzen, stehen euch pro Level bis zu vier unterschiedliche Waffen zur Verfügung. Standardmäßig befinden sich ein Schwert und der feuerspuckende Schädel Pax in eurem Arsenal. Im Laufe des Spiel sammelt ihr vier weitere Schusswaffen ein, von denen ihr zu Beginn einer Stage jeweils zwei in euer Inventar packen könnt. Jede der sechs Waffen besitzt zusätzlich zu ihrem primären Feuermodus auch noch einen ultimativen Angriff, der sich durch erfolgreiche Treffer auflädt. Auf Munitionsreserven müsst ihr übrigens nicht achten.

Fügt ihr euren Feinden eine gewisse Menge an Schaden zu, kann es vorkommen, dass sie anfangen zu leuchten, dann ist es euch möglich, an diese heran zu preschen und sie mit einem Nahkampfangriff zu besiegen. Dies gewährt euch einen wertvollen Lebenspunkte-Refill. Eure Gesundheit ist auch die einzige Ressource, um die ihr euch kümmern müsst. Waffen müssen zwar nachgeladen werden, besitzen aber einen unendlichen Munitionsvorrat. Hier bietet euch der Titel auch ein Active-Reload-System. Betätigt ihr zum richtigen Zeitpunkt erneut den Nachlade-Button, steht euch eure Waffe früher wieder zur Verfügung.

Das Gameplay von Metal: Hellsinger lässt euch gegen Dämonen antreten © The Outsiders

Der Twist von Metal: Hellsinger, welchen ihn von anderen Genre-Vertretern abhebt, ist, dass alle eure Kampfaktionen auf den Takt der Hintergrundmusik passieren müssen. Das bedeutet: Dashes, Angriffe und Nachladen muss im Rhythmus geschehen. Zwar könnt ihr auch außerhalb des Beats eure Waffen abfeuern, sie machen dann aber wesentlich weniger Schaden. Den meisten Wumms haben sie, wenn ihr diese Perfekt im Takt benutzt. Den Nahkampf-Angriff, welcher euch Leben zurückgewinnen lässt, muss aber zum Beispiel genau im Rhythmus der Musik passieren.

Angriffe im Beat, perfekt getimte Dashes und Nachladen füllen auch euren Zorn. Dieser wird in Form eines Multiplikators dargestellt, der sich zwischen 1x und 16x bewegt. Mit steigendem Zorn erhöht sich euer ausgeteilter Schaden und die Punkte, die ihr für das Leaderboard am Ende einer Stage sammelt. Zusätzlich gewährt euch ein höherer Multiplikator auch mehr musikalische Ebenen des Songs, der im Hintergrund spielt. So setzen bei 4x beispielsweise zusätzliche Gitarren ein und auf 16x könnt ihr die Vocals hören.

Mehr Zorn liefert mehr Damage und Punkte © The Outsiders

Und gerade die Gesangsparts des Soundtracks sind oft echte Highlights. Hier wurde nämlich mit zahlreichen Ikonen des Metal-Genres gearbeitet, um Metal: Hellsinger die perfekte Untermalung zu bieten.

Motivation durch Musik

Es ist diese Mischung aus musikalischen und Action-Elementen, welche Metal: Hellsinger sein ganz besonderes Spielgefühl verleihen. Der Shooter-Anteil des Spiels ist bereits sehr solide. Mit jeder Stage werden neue Gegnertypen hinzugefügt, welche das Combat-Chess zunehmend interessanter gestalten. Doch die treibenden Metal-Hymnen im Hintergrund sorgen dafür, dass man fast in eine Art Trance verfällt, während ihr eure Angriffe, euer Movement und weitere Aktionen perfekt im Rhythmus der Musik ausgeführt werden und dafür sorgen, dass die Musik immer weiter an Wucht gewinnt. Wenn ihr nach einer perfekt getimten Reihe aus Attacken den optimalen Zeitpunkt für einen Reload findet und die Gesangsstimme des Hintergrundsongs einsetzt, ist es schwer sich nicht wie der beste Spieler der Welt zu fühlen. Die Menge an Endorphinen, mit denen dieses Spiel einen torpediert, ist immens.

Eure Höllenreise führt euch auch in eisige Gefielde © The Outsiders

Wer lediglich das Ende der Story erleben möchte, wird in Metal: Hellsinger nur etwa drei bis vier Stunden beschäftigt sein. Allerdings bietet der Titel noch viele zusätzliche Inhalte. Ihr schaltet in jeder Stage bis zu drei Challenge-Modes frei. Diese gewähren euch Siegel, die ihr, ähnlich wie Waffen, vor dem Start eines Levels ausrüsten könnt. Dadurch erhaltet ihr passive Fähigkeiten, die euch unter anderem dabei unterstützen eine höhere Highscore zu erzielen. Und hier liegt die Langzeitmotivation von Metal: Hellsinger: In dem Drang zur Perfektion der unterschiedlichen Stages.

Ein höllisches Line-Up

Die Musik von Metal: Hellsinger ist, wie bereits erwähnt, ein großer Faktor, der zum Spielspaß des Shooters beiträgt. Darum ist es umso besser, dass diese nahezu perfekt ist. Jeder Song untermalt die Action des Titels mit rockigen Riffs, treibenden Drums und epischen Gesängen. The Outsiders haben für die Produktion des Soundtracks mit unterschiedlichen Musikern des Metal-Genres zusammengearbeitet, die diversen Tracks ihre Stimmen geliehen haben. Darunter Matt Heafy von Trivium, Alissa White-Gluz von Arch Enemy und Serj Tenkian von System of a Down.

Der Soundtrack von Metal: Hellsinger bietet Ikonen des Metal-Genres © The Outsiders

Optisch bietet das Game natürlich auch einen passenden, dämonischen Look. Fairerweise kann man hier aber durchaus sagen, dass dies bereits Genre-Standard ist. Auf den ersten Blick könnte Metal: Hellsinger auch nur eine weitere Version der modernen Doom-Spiele sein.

Dies ist aber nicht tragisch. Denn letztendlich ist es das präzise Gameplay gepaart mit der motivierenden Musik, welche einen immer wieder dazu bringt noch mehr Zeit in den Shooter zu stecken. Man möchte seine Highscore verbessern, neue Herausforderungen meistern und dabei großartige Musik hören. Metall: Hellsinger vollbringt es, eine perfekte Symbiose aus Musik und Action zu schaffen. Der Titel saugt einen förmlich ein. Egal ob Shooter-Fan oder Metal-Head: Jeder kommt hier auf seine Kosten.