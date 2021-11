Michael Strasser Unsupported! Nonstop Wien-Großglockner

Michael Strasser: Jeder hat und braucht seine eigenen Challenges und Herausforderungen, um sich zu pushen. Wichtig ist, dass man sich hohe Ziele setzt, die man aber auch erreichen kann. Ich habe mich herangetastet: In den vergangenen Jahren habe ich diese Tour in vier, in drei und dann in zwei Tagen gemacht – heuer wollte ich sie erstmals nonstop durchziehen. Diese Herausforderungen dürfen schon ein bisschen "weh tun", man muss schon an seine Grenzen gehen oder sogar ein bisschen drüber ... aber wenn man es dann erreicht hat, gibt einem dieses Erreichen so viel Selbstvertrauen. Nicht nur im sportlichen, sondern auch im privaten und beruflichen Bereich. Das will ich den Leuten mit diesem Projekt mitgeben.