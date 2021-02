"#VanLife Extreme" mit Extremsportler Michael Strasser

Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man. Wenn einen in der ersten Nacht des dreiwöchigen Winter-Trips mit dem Camper -17 Grad "begrüßen", spürt man rasch in den Zehenspitzen, worauf man sich eingelassen hat. Doch wer, wenn nicht

in einem kleinen Van im tiefsten Winter ist schon nochmals eine andere Liga", erzählt Michael Strasser. "Alles muss koordiniert sein. Einer kocht, die andere Person versorgt die Ausrüstung – bei fünf Paar Ski und Skischuhen und den stinkigen Skisocken ist das gar nicht so einfach. Da hängt dann überall etwas herum und manchmal ist eine Duftkerze echt der Stimmungsretter."

waren wir 85 Tage lang gemeinsam 'on the road', aber nur zu zweit mit kompletter

30.000 Höhenmeter in 20 Tagen

"Zuerst wollten wir in den Nordalpen unterwegs sein, aber nachdem dort kaum Schnee lag, haben wir uns entschlossen ab Gastein mit der ÖBB durch die Tauernschleuse zu fahren", erklärt Michael Strasser. "Das geht super easy – und nach zehn Minuten Fahrt ist man auf der Südseite – und in unserem Fall mitten im Winterwonderland. Plötzlich hatten wir zwei Meter Schnee. Das ist der Vorteil am VanLife, man kann den guten Schneebedingungen hinterherfahren."

"Zuerst wollten wir in den Nordalpen unterwegs sein, aber nachdem dort kaum Schnee lag, haben wir uns entschlossen ab Gastein mit der ÖBB durch die Tauernschleuse zu fahren", erklärt Michael Strasser. "Das geht super easy – und nach zehn Minuten Fahrt ist man auf der Südseite – und in unserem Fall mitten im Winterwonderland. Plötzlich hatten wir zwei Meter Schnee. Das ist der Vorteil am VanLife, man kann den guten Schneebedingungen hinterherfahren."

"Zuerst wollten wir in den Nordalpen unterwegs sein, aber nachdem dort kaum Schnee lag, haben wir uns entschlossen ab Gastein mit der ÖBB durch die Tauernschleuse zu fahren", erklärt Michael Strasser. "Das geht super easy – und nach zehn Minuten Fahrt ist man auf der Südseite – und in unserem Fall mitten im Winterwonderland. Plötzlich hatten wir zwei Meter Schnee. Das ist der Vorteil am VanLife, man kann den guten Schneebedingungen hinterherfahren."

1.000 Kilometer waren sie mit dem Van unterwegs – dazu kommen noch 250 Kilometer zu Fuß bzw. mit angeschnallten Tourenski. Dabei sammelten Kerstin und Michael stolze 30.000 Höhenmeter – als ob man fast vier Mal den Mount Everest erklimmt. "In der Ersten von den drei Wochen unserer Tour war es traumhaft, fast kanadische Verhältnisse. Ohne Wind bei etwa -10 Grad. In den Alpen hat man selten die Chance auf eine ganze Woche 'Champagne Powder'."

1.000 Kilometer waren sie mit dem Van unterwegs – dazu kommen noch 250 Kilometer zu Fuß bzw. mit angeschnallten Tourenski. Dabei sammelten Kerstin und Michael stolze 30.000 Höhenmeter – als ob man fast vier Mal den Mount Everest erklimmt. "In der Ersten von den drei Wochen unserer Tour war es traumhaft, fast kanadische Verhältnisse. Ohne Wind bei etwa -10 Grad. In den Alpen hat man selten die Chance auf eine ganze Woche 'Champagne Powder'."

1.000 Kilometer waren sie mit dem Van unterwegs – dazu kommen noch 250 Kilometer zu Fuß bzw. mit angeschnallten Tourenski. Dabei sammelten Kerstin und Michael stolze 30.000 Höhenmeter – als ob man fast vier Mal den Mount Everest erklimmt. "In der Ersten von den drei Wochen unserer Tour war es traumhaft, fast kanadische Verhältnisse. Ohne Wind bei etwa -10 Grad. In den Alpen hat man selten die Chance auf eine ganze Woche 'Champagne Powder'."