Produced By: Miksu/Macloud – das sind ihre wichtigsten Songs

Dieser Song war Loredanas Durchbruch. Die Trap-Elemente und die Melodie gepaart mit Loredanas eingängiger Hook sorgen für den Hit schlechthin. Miksu / Macloud haben mit den Beatwechseln in den Parts ein Gespür für gutes Timing bewiesen, das so dem Text auch genug Raum bietet.

Die Producer sind vielfältig und beweisen das in ihrer engen Zusammenarbeit mit den jeweiligen Artists jedes Mal aufs Neue. So entstehen nicht nur die tanzbaren Hits oder die harten Banger, sondern auch die Songs, in denen der Inhalt genug Raum hat um zu wirken.

Das Arbeitsumfeld von Miksu / Macloud beschränkt sich nicht nur auf die Rap-Landschaft, sondern auch in der Popmusik konnten sie schon ihre Arbeit platzieren. In dem Song wird das sorgenfreie Leben zelebriert und der Beat unterstreicht diese Leichtigkeit spielend.

Der Song war zuerst als Solo-Song von Jamule geplant. Doch nachdem badchieff Jamule und Cro vorstellte und diese sich gegenseitig Songs zeigten, wollte Cro ein Teil von „1000 Hits“ werden. Schon alleine das spricht für den Beat von Miksu / Macloud. Auch im Musikvideo sind beide zu sehen: an der Kasse bekommen sie von Jamule Geld in die Hand gedrückt.

