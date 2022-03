50. MotoGP-Rennen: Miguel Oliveira triumphiert beim Jubiläum

Ein Raketenstart auf dem regenassen Pertamina Mandalika Circuit Indonesia war der Schlüssel zum Erfolg: Miguel Oliveira katapultiert seine RC16 gleich auf den ersten Metern von Position 7 auf 2, übernimmt in Runde 6 die Führung und fährt den Triumph fehlerfrei ins Ziel. Es ist der 4. Sieg im 50. Rennen für den Portugiesen in der Königsklasse des Motorradsports. 🎉🥳

