KTM-Triumph: Miguel Oliveira krönt sich zum MotoGP-König von Katalonien

Für Miguel Oliveira war es eine Triumphfahrt nach einem perfekten Start: Von Platz 4 kommend übernimmt er gleich in Kurve 2 die Führung, muss sie bis zum Finish nur einmal abgeben und gewinnt 0,175 Sekunden vor Johann Zarco und 1,99 Sekunden vor Jack Miller (beide Ducati). Es ist der dritte Sieg in der MotoGP für den Portugiesen, sein erster als Werksfahrer von Red Bull KTM Factory Racing.

Miguel Oliveira kann am 8. und 15. August seinen Vorjahres-Sieg am Red Bull Ring wiederholen.

Die Erfolgskurve von KTM zeigt jetzt wieder steil nach oben. "Dieser Sieg ist unglaublich, nachdem unser Saisonstart wirklich schwierig war. Aber wir haben brutal reagiert und hart gearbeitet", so Motorsportchef Pit Beirer. Und er verspricht den Fans noch viele große Momente: "Wir sind wieder bei der Musik. Jetzt geht's erst richtig los!"

