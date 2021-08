Racing und Feiern mit Style: MotoGP und Formel 1 backstage

Ich würde es nicht rustikal nennen, aber bei der MotoGP siehst du ganz klar was passiert. Es gibt keinen doppelten Boden, du erlebst den Fahrer am Bike und seine Lederkombi als einzigen Schutz. Du siehst, wie er sich in die Kurve legt, du siehst einfach alles. In der Formel 1 sitzt der Fahrer im Cockpit und du kannst nicht genau nachvollziehen, was er macht und was genau passiert. Das ist für mich der große Unterschied.