Orange is back: KTM startet in Siegerlaune am Red Bull Ring

Das ist die "Orange Army" 2021 in der Motorrad-WM: Pedro Acosta führt in der Gesamtwertung der Moto3, Remy Gardner steht an der Spitze der Moto2 und Miguel Oliveira ist derzeit der stärkste Fahrer in der MotoGP (er hat in den letzten vier Rennen genauso viele Punkte geholt wie der WM-Führende Fabio Quartararo). Dazu kommt 1.) das Comeback von MotoGP-Legende Dani Pedrosa und 2.) die "Very Good Vibrations" vom Vorjahrssieg am Spielberg.