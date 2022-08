Trotz Schikane: Der Red Bull Ring bleibt Ducati-Land

Die spanische Traditionsmarke GASGAS, die zur KTM-Gruppe gehört, wird ab dem kommenden Jahr in der Königsklasse des Motorradsports an den Start gehen. Die derzeitige Tech3-Mannschaft von Hervé Poncharal kämpft ab 2023 als GASGAS Factory Racing-Team in der MotoGP um WM-Punkte. Als Fahrer fix verpflichtet ist KTM-Heimkehrer Pol Espargaró, wer als sein Teamkollege auf den "roten Raketen" sitzt, ist noch offen.

GASGAS ist eine Siegermarke, die in Disziplinen wie MXGP, Supercross, Enduro und Rallye auf Anhieb einen unglaublichen Level erreicht hat. Und wir sehen GASGAS-Bikes auch in der Moto3 und Moto2 im Spitzenfeld. Es wäre großartig, dasselbe auch in der härtesten Klasse von allen zu sehen – der MotoGP.

GASGAS geht ab 2023 in der MotoGP an den Start