Stefan Bradl: Ducati und KTM machen Marc Marquéz das Leben schwer

Seit 2018 ist Stefan Bradl einer der wichtigsten Männer bei Repsol Honda. Als Test- und Ersatzpilot hält er das Team in allen Situationen rennbereit und er ist für die fahrerische Entwicklung der kommenden Bikes zuständig. Wir haben mit dem Bayern, der auch als MotoGP-Experte bei ServusTV im Einsatz ist, über ein schwieriges Jahr für sein Team und die „Mission Titelgewinn“ von Marc Marquéz 2022 gesprochen.

Wie würdest du die Honda Saison 2021 bis jetzt bewerten?

Ich würde sagen: nicht weltbewegend. Das trifft es leider genau auf den Punkt. Die Erwartungen waren deutlich höher. Derzeit strauchelt Honda ein bisschen mit sämtlichen Fahrern und das Zugpferd Marc Marquéz ist auch noch nicht in seiner besten Verfassung, so dass man sagen könnte, er kämpft wieder um einen Titel. Zumindest hat er sein Spezialrennen am Sachsenring wieder gewonnen. Er findet langsam zurück in die Spur, aber das Jahr ist für Honda bis jetzt nicht zufriedenstellend.

Die Mission Titelgewinn steht bei Marc Marquéz 2022 auf der Agenda. Stefan Bradl

Hilft in einer solchen Situation eine Sommerpause? Was kann ein Team in dieser Zeit tatsächlich verändern?

Wir können zumindest alles noch einmal überdenken. Dafür ist die Zeit jetzt schon gut gewesen. Diese 5 Wochen haben wir genutzt, um Dinge zu erledigen, die nicht so optimal gelaufen sind oder die im Rhythmus der Rennen während der Saison ein bisschen untergegangen sind. Wir haben versucht, das Material zu optimieren und gemeinsam die notwendigen Gespräche geführt.

Mit dem Red Bull Ring kommt jetzt eine Strecke, die nicht gerade perfekt ist für einen „Turnaround“ bei Honda…

Das würde ich so nicht sagen, die Siege waren für uns einige Male in greifbarer Nähe…

Das gilt aber ausschließlich für Marc Marquez…

Ja, stimmt. Marc ist bei Honda DER Fahrer der vergangenen Jahre, er hat die Erfolge gefeiert und deshalb ist er der Maßstab für das Team. Honda hat die Entwicklung in Richtung Marc Marquez verfolgt, weil er der erfolgreichste war. Nur der Red Bull Ring hat bisher nicht ganz sein sollen.

Hier geht es um ein extremes Überholmanöver auf der letzten Rille, in der letzten Kurve, in der letzten Runde. Als Fahrer schießt dir das Adrenalin ein und der Puls geht richtig hoch. Stefan Bradl über das „Last Corner Battle“ am Red Bull Ring

Was macht das mit einem Fahrer, wenn es eine Stecke gibt, auf der er nicht gewinnen kann? Ist das eine zusätzliche Motivation oder empfindet man das bald als Fluch?

Ich habe vor wenige Minuten mit Marc darüber gesprochen. Er sagt, dass es wieder sehr schwierig sein wird, auf dieser Strecke bei Ducati dagegenhalten zu können. Dafür muss man so viel Risiko in Kauf nehmen. In den vergangenen Jahren hatte Marc in der WM eine komfortable Führung und hat nicht alles bis zum letzten Ding ausreizen müssen. Trotzdem würde er hier richtig gerne gewinnen, weil er das Land und die Menschen mag und mit Red Bull natürlich auch einen verlässlichen Partner hat. Aber die Ducatis sind hier immer sein Problem, die ihm das Leben etwas schwer machen.

Und natürlich auch Vorjahressieger KTM.

Ja, das denke ich auch. KTM hat sich stabilisiert und schon mit verschiedenen Fahrern Rennen gewonnen. Das Team ist definitiv an der Spitze der MotoGP angekommen . Sie scheinen vieles richtig zu machen.

Stefan Bradl in Misano Adriatico 2020 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Fährt Marc Marquéz am Red Bull Ring um den Sieg?

Ja, genau das ist es, warum er hier ist. Sonst könnte er gleich zu Hause bleiben, wie er mir selber gesagt hat. Die Umstände mit seiner Verletzung sind nicht optimal, er sieht selber, dass die Situation noch nicht perfekt ist, aber es wird besser und besser. Er hat in den fünf Wochen Sommerpause Pause viel Reha machen können und ist voll motiviert, gut in die zweite Saisonhälfte zu starten. Priorität hat für ihn aber, das Motorrad in den verbleibenden Rennen wieder in eine Richtung zu bringen, wo er es haben will. Im nächsten Jahr will er dann wieder voll angreifen. Die Mission Titelgewinn steht bei Marc Marquéz 2022 auf der Agenda.

Marc hat am Red Bull Ring den Sieg dreimal nur um Hundertstel verpasst. Kann man als Fahrer aus solchen Situationen etwas lernen für den nächsten „Last Corner Battle“? Hat Marc eine Strategie, wie er die letzte Kurve in diesem Jahr für sich entscheidet?

Diese Situation ist keine Frage von Strategie, das ist MotoGP auf dem allerhöchsten Level. Hier geht es um ein extremes Überholmanöver auf der letzten Rille, in der letzten Kurve, in der letzten Runde. Als Fahrer schießt dir das Adrenalin ein und der Puls geht richtig hoch. Und egal, was passiert… du weißt, es hätte auch anders ausgehen können. Du brauchst da einfach Glück und Instinkt.

Wie sehr schmerzen solche knappen Niederlagen in der letzten Kurve?

Für einen Fahrer ist es ein geiles Erlebnis, in so einer Situation mittendrin zu sein, und wir wissen ja auch, dass diese Rennszenen für die Zuschauer richtige Gänsehautmomente sind. Da kann man eine Niederlage dann auch mal akzeptieren.

Angeblich wird 2021 bei Honda keinen großen Entwicklungsschub mehr geben, weil sich das Team schon auf die kommende Saison konzentriert. Erleben wir 2022 die Wiederauferstehung von Honda?

Das hoffe ich, wir arbeiten daran. Das ist jetzt auch die Herangehensweise von Marc Marquez. Er sagt: Okay, der Titel dieses Jahr ist weg, also volle Konzentration auf das nächste Jahr. Vielleicht kann er in dieser Saison noch ein paar Rennen gewinnen, aber er will jetzt mehr das Gefühl am Bike verbessern, das Motorrad entwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir 2022 einen anderen Marc Marquéz erleben.