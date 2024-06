Es geht weiter: Die MotoGP fährt bis 2030 in Österreich! 😍

Seit 2016 pilgern jeden August hunderttausende Motorsport-Fans an den Red Bull Ring, um mit den Stars der MotoGP, Moto2 und Moto3 ein großartiges Renn-Wochenende zu feiern. In Summe waren das bereits mehr als eine Million Besucher. 🤗 Die sehr gute Nachricht: Das Motorrad-Spektakel am Spielberg geht weiter! Denn Dorna Sports-CEO Carmelo Ezpeleta und Mark Mateschitz haben eine Vertragsverlängerung offiziell unterzeichnet.