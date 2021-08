Heinz Kinigadner: Weltmeister wird man nicht mit Glück, sondern mit Arbeit!

Der Motocross-Weltmeister wechselt von offroad zu onroad: Heinz Kinigadner hat, wie er selbst sagt, Beobachterstatus in der MotoGP-Box bei Red Bull KTM Factory Racing. Wir haben mit ihm über die Stimmung, die Erwartungen und die Motivation beim österreichischen Werksteam vor dem Österreich GP am 15. August gesprochen.

Der Motocross-Weltmeister wechselt von offroad zu onroad: Heinz Kinigadner hat, wie er selbst sagt, Beobachterstatus in der MotoGP-Box bei Red Bull KTM Factory Racing. Wir haben mit ihm über die Stimmung, die Erwartungen und die Motivation beim österreichischen Werksteam vor dem Österreich GP am 15. August gesprochen.

Der Motocross-Weltmeister wechselt von offroad zu onroad: Heinz Kinigadner hat, wie er selbst sagt, Beobachterstatus in der MotoGP-Box bei Red Bull KTM Factory Racing. Wir haben mit ihm über die Stimmung, die Erwartungen und die Motivation beim österreichischen Werksteam vor dem Österreich GP am 15. August gesprochen.

. Zuerst sein schmerzhafter Sturz am Freitag und dann fliegt ihm am Sonntag der Reifen auseinander. Das war sehr schwer zu verdauen, weil er viele WM-Punkte liegenlassen hat müssen.

Was ist dir vom ersten Rennwochenende am Red Bull Ring am stärksten in Erinnerung geblieben?

Was ist dir vom ersten Rennwochenende am Red Bull Ring am stärksten in Erinnerung geblieben?

Was ist dir vom ersten Rennwochenende am Red Bull Ring am stärksten in Erinnerung geblieben?

in diesem Moment Vorletzter war. Er hat den ersten Start komplett verhaut und ich sag‘ in der Box noch: Jetzt bräuchten wir eine rote Flagge... Das hat uns ein bisschen das Rennen gerettet. Für Lorenzo Savadori tut es mir natürlich leid, dass er nicht starten kann.

Als erstes ist ein Heimrennen pure Motivation. Als wir letztes Jahr hier gewonnen haben, war das ein wahnsinnig geiles Gefühl, auch wenn corona-bedingt kein Mensch auf der KTM-Tribüne gesessen ist. Die wären damals ausgeflippt. Für die Fahrer ist es dieses Jahr wieder ganz speziell, wenn sie an der KTM-Tribüne vorbeifahren und alle winken sehen. Da kann ein Fahrer noch so konzentriert unterwegs sein, im Augenwinkel nimmt er das immer wahr.

Als erstes ist ein Heimrennen pure Motivation. Als wir letztes Jahr hier gewonnen haben, war das ein wahnsinnig geiles Gefühl, auch wenn corona-bedingt kein Mensch auf der KTM-Tribüne gesessen ist. Die wären damals ausgeflippt. Für die Fahrer ist es dieses Jahr wieder ganz speziell, wenn sie an der KTM-Tribüne vorbeifahren und alle winken sehen. Da kann ein Fahrer noch so konzentriert unterwegs sein, im Augenwinkel nimmt er das immer wahr.

Als erstes ist ein Heimrennen pure Motivation. Als wir letztes Jahr hier gewonnen haben, war das ein wahnsinnig geiles Gefühl, auch wenn corona-bedingt kein Mensch auf der KTM-Tribüne gesessen ist. Die wären damals ausgeflippt. Für die Fahrer ist es dieses Jahr wieder ganz speziell, wenn sie an der KTM-Tribüne vorbeifahren und alle winken sehen. Da kann ein Fahrer noch so konzentriert unterwegs sein, im Augenwinkel nimmt er das immer wahr.

Im letzten Jahr haben wir eigentlich bei jedem Doubleheader beim zweiten Aufschlag wesentlich besser ausgesehen als beim ersten. Das hatte sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass unsere Fahrer noch Neulinge waren. Ob das in diesem Jahr wieder der Fall sein wird… frag mich am Sonntag Abend. Hoffentlich ja, aber wahrscheinlich weniger, weil wir eigentlich keine besseren Voraussetzungen haben als alle unsere Konkurrenten.

Im letzten Jahr haben wir eigentlich bei jedem Doubleheader beim zweiten Aufschlag wesentlich besser ausgesehen als beim ersten. Das hatte sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass unsere Fahrer noch Neulinge waren. Ob das in diesem Jahr wieder der Fall sein wird… frag mich am Sonntag Abend. Hoffentlich ja, aber wahrscheinlich weniger, weil wir eigentlich keine besseren Voraussetzungen haben als alle unsere Konkurrenten.

Im letzten Jahr haben wir eigentlich bei jedem Doubleheader beim zweiten Aufschlag wesentlich besser ausgesehen als beim ersten. Das hatte sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass unsere Fahrer noch Neulinge waren. Ob das in diesem Jahr wieder der Fall sein wird… frag mich am Sonntag Abend. Hoffentlich ja, aber wahrscheinlich weniger, weil wir eigentlich keine besseren Voraussetzungen haben als alle unsere Konkurrenten.

Was bedeutet das konkret: Was traust du KTM an diesem Wochenende zu?

Was bedeutet das konkret: Was traust du KTM an diesem Wochenende zu?

Was bedeutet das konkret: Was traust du KTM an diesem Wochenende zu?

Wir machen dich jetzt zum Crew Chief – zuerst von Miguel Oliveira. Was würdest du ihm für das Rennen am Sonntag raten.

Wir machen dich jetzt zum Crew Chief – zuerst von Miguel Oliveira. Was würdest du ihm für das Rennen am Sonntag raten.

Wir machen dich jetzt zum Crew Chief – zuerst von Miguel Oliveira. Was würdest du ihm für das Rennen am Sonntag raten.