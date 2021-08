Wahres Talent oder perfekte Elektronik – was ist für die MotoGP wichtiger?

Erleben wir gerade einen Generationenwechsel in der Königsklasse des Motorradsports? Sind schräge Typen beim Kurvenausgang wirklich langsamer? Kann Marc Márquez wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden? Und welche Fahrer haben das meiste Zukunftspotenzial? Die Antworten gibt es hier von „Mister MotoGP“ Alex Hofmann persönlich:

Der Rookie Jorge Martín gewinn und Valentino Rossi gibt seinen Abschied bekannt – war der Steiermark GP symbolhaft für einen Generationenwechsel in der MotoGP

Valentino Rossi ist in dieser Frage nicht die Norm, weil er eigentlich eine Generation übersprungen hat. Er fährt gegen Gegner, die teilweise noch nicht einmal auf der Welt waren, als er seinen ersten WM-Titel geholt hat… Aber generell muss man schon sagen, dass gerade jetzt viele junge Fahrer richtig reindrücken. Und plötzlich ist es so, dass Marc Márquez mit seinen 27 Jahren zur alten Generation zählt. Das finde ich eigentlich unglaublich… Aber die MotoGP lässt im Moment die Erfolge der Jungen zu: Das Niveau der Rookies ist hoch, die Bikes sind gut zu fahren und die Klasse ist ausgeglichen.

Warum können die jungen Wilden plötzlich schon als Rookies mit den Stars und Routiniers mithalten?

Es ist eine Entwicklung, die wir ähnlich auch in der Formel 1 beobachten. Die Elektronik wird immer besser, sie hilft sicherer und präziser zu fahren, aber genau das hat früher den Unterschied bei den Fahrern ausgemacht. Umso mehr Hilfen man anbietet, umso schneller lernen die jungen Wilden, ohne dabei Fehler zu machen und umso weniger Stürze fabrizieren sie, was früher ein großer Teil der Entwicklung war. Zu meiner Zeit hat dich die 500er zuerst ein- oder zweimal auf den Asphalt geschmissen und du hast dir echt überlegt, ob es die richtige Berufswahl war. Aber wenn du es geschafft hast, dich ranzuarbeiten, Erfahrung zu sammeln und schnell zu werden, dann war das der Wahnsinn – und das war der Weg von Valentino Rossi.

Wenn sich die Rookies zu 100 Prozent auf die Elektronik einlassen, können sie in ihrem ersten Rennen aufs Podium fahren. Alex Hofmann über das neue Kräfteverhältnis in der MotoGP

Und heutzutage?

Heutzutage treffen die Jungen auf Elektronik und Setups, die perfekt sind. Wenn sie das kapieren und sich zu 100% darauf einlassen, dann fahren Rookies wie zum Beispiel Jorge Martín in ihrem ersten Rennen auf Pole Position oder auf das Podium. Das ist der Unterschied.

Warum schaffen es die Routiniers nicht, die Elektronik besser für sich zu nutzen?

Die älteren Fahrer kämpfen noch mit alten Gepflogenheiten. Sie hinterfragen, sie wollen mehr selbst kontrollieren, sie tun sich schwer, sich auf die Elektronik einzulassen und treffen zu einem späten Zeitpunkt in ihrer Karriere auf eine neue Welt. Es ist so, als ob du deinem Opa das iPad hinlegst und sagst: Öffne mal Spotify und spiel mir eine Playlist. Eigentlich bräuchte die ältere Fahrer-Generation einen Reset-Button…

Marc Márquez am Weg zurück an die MotoGP-Spitze © GEPA pictures / Projekt Spielberg

Wo steht Marc Marquez? Kann der Weltmeister noch mit den jungen Wilden mithalten?

Ganz klar: Ja! Wir haben in dieser Saison schon gesehen, dass er wieder so fahren kann, wie vor seinem Sturz. Dass er am Sachsenring das Rennen gewonnen hat, war der Wahnsinn – mit nur 80 Prozent körperlicher Fitness und mit einem Motorrad, das sicher nicht das Beste ist. Marc Márquez ist hungrig wie eh und je und will unbedingt gewinnen. Körperlich sind jetzt vielleicht 5 magische Prozent weg, aber das kann er mit seiner Erfahrung wieder gut machen. Jetzt muss ihm Honda endlich mal eine Waffe hinstellen, die siegfähig ist.

Was ist deiner Meinung nach der richtige Zeitplan für einen jungen Fahrer um in die MotoGP aufzusteigen?

Die technischen Voraussetzungen sind durch die elektronischen Hilfen so weit gegeben, dass derzeit auch ein Moto3-Rider mit einem MotoGP-Bike fahren könnte – und er wird sogar gut damit fahren. Das Problem ist aber ein anderes: Körper und Geist müssen mitwachsen und genau darauf sollten die Teammanager genau schauen. Es ist halt nicht wie im Tennis, wo du dir, wenn du es übertreibst, vielleicht eine Muskelzerrung holst und ein paar Monate pausieren musst. Die MotoGP ist dafür einfach zu gefährlich.

Mit 16 Jahren in die WM – zwei Jahre Moto3, zwei Jahre Moto2 und den Feuer frei für die MotoGP. Alex Hofmann über einen vernünftigen Weg in die Königsklasse

Deine Empfehlung für eine vernünftige „Road to MotoGP“?

Für mich ist eine vernünftige Variante: Mit 16 Jahren rein in die WM, zwei Jahre Moto3, zwei Jahre Moto2 und dann Feuer frei für die MotoGP. Damit bist du immer auf der sicheren Seite, körperlich, mental und geistig. Das Problem ist halt, wie in jeder Sportart, wenn ein 16jähriger am Start steht, dann kommt immer einer auf die Idee, dass es mit 15 auch schon gehen kann. Diese Grenzen muss die Dorna festlegen.

Ändern die Jungen mit ihrem unbekümmerten Fahrstil die Bikes oder verändern die Bikes den Fahrstil der Jungen?

Es gibt nur noch einen Fahrstil und dafür ist hauptsächlich die Elektronik verantwortlich. Du kannst beim Beschleunigen nur dann die maximale Leistung abrufen, wenn das Bike aufrecht steht. Bist du in Schräglage, wird ein Anti-Slip-Programm aktiviert und du kannst einfach nicht Vollgas geben. Genau deswegen ist dieses extreme Hanging Off entstanden. Die Fahrer müssen also bei den Geraden extrem spät runterbremsen und am Scheitelpunkt der Kurve das Bike ebenso schnell wieder aufstellen, damit sie wieder voll beschleunigen können.

Wie wird sich das weiterentwickeln?

Ich glaube, dass es anders wie in der Vergangenheit keine großen Unterschiede mehr geben wird. Mick Doohan ist ganz anders auf dem Bike gesessen wie Wayne Rainey und der ist wiederum ganz anders gefahren wie Wayne Gardner. Um die Bikes zu zähmen, hat jeder seinen eigenen Weg gefunden. Heute gibt es nur noch einen Weg und Pedro Acosta sitzt jetzt schon auf seinem Moto3-Bike wie ein MotoGP-Fahrer. Bei den Kids ist Ellbogen-Schleifen zum Standard geworden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es sich für mich nicht normal anfühlt.

Ist fahrerisch noch Luft nach oben oder ist die MotoGP bereits am Limit?

Die MotoGP ist technisch fast schon over-engineered. Wir haben spannende Rennen, das ganze Feld ist eng zusammen, aber ich glaube, der nächste Schritt wird eher ein Rückschritt sein. Wir werden darüber nachdenken, die Flügel wieder runterzuschrauben oder das Ride Height-System zu verbannen. Wir müssen uns entscheiden, was uns wichtiger ist: Das wahre Talent, das Bauchgefühl und der siebente Sinn der Fahrer oder die perfekte Elektronik. Früher war die optimale Beschleunigung eine Aufgabe der Fahrer, mittlerweile erledigt viel die Elektronik.

Super-Nachwuchstalent Pedro Acosta © GEPA pictures / Projekt Spielberg

Welcher Fahrer haben in der MotoGP für dich das meiste Zukunftspotenzial?

Das ist fast unmöglich zu beantworten... Fabio Quartararo zeigt bei Yamaha gerade, was er kann. Bei Ducati wird sich Francesco Bagnaia gegenüber Jack Miller durchsetzen und die klare Nummer 1 im Team werden. Was ich schade finde, weil ich Jack einfach als Typ liebe. Bei Pramac Racing ist es Jorge Martín, bei KTM Miguel Oliveira. Von Joan Mir und Marc Márquez haben wir da noch gar nicht geredet. Oder von Remy Gardner, Raul Fernandez und Pedro Acosta als Super-Nachwuchstalent. In der Motorrad-WM gibt es derzeit wirklich viele Fahrer, die sehr großes Potenzial haben.