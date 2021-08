Red Bull Ring: Die schnellste MotoGP-Strecke der Welt wird immer schneller

Red Bull KTM Factory Racing: Das österreichische Werksteam bringt beide Fahrer in Q2 – das ist um 100 Prozent mehr als noch in der Vorwoche.

Ducati hat sich ganz breit aufgestellt, um den 7. Sieg im 8. Rennen am Red Bull Ring zu feiern. In den ersten beiden Startreihen stehen gleich 4 Bikes mit Desmosedici-Power.

