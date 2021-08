Strategie-Meeting mit KTM: So wird der Erfolg geplant!

Seit dem Einstieg von KTM in die MotoGP ist Sebastian Risse als Technischer Direktor mit an Bord. Vom Renndebüt beim Saisonfinale 2016 in Valencia bis zum ersten Sieg von Brad Binder 2020 beim Brünn GP hat er alles miterlebt und mitentschieden. Ein Grund zum Nachfragen: Was sind die wichtigsten Entscheidungen vor einem Rennen – und von wem und wann werden sie getroffen? Hier geht's zum Strategie-Meeting mit KTM. 👇

Was ist eigentlich nach dem Ankommen an der Rennstrecke die erste strategische Entscheidung, die getroffen werden muss?

Wir haben unseren Zeitplan so, dass wir normalerweise am Dienstag anreisen und am Mittwoch geht's bei uns los. Wir bauen morgens die Box auf und ab Mittag startet dann schon die Phase, in der die meisten strategischen Entscheidungen getroffen werden. Wir beginnen mit drei Meetings, in denen wir die die Rahmenbedingungen fürs Wochenende abstecken.

Zum einen gehen wir mit den Mechanikern durch, was man Neues rausgefunden hat, welche neuen Teile es gibt und wie wir mit denen umgehen müssen. Dann haben wir ein größeres Meeting mit den Crew Chiefs und den zentralen Technikern und danach noch ein Meeting mit allen Elektronik-Ingenieuren, bei dem es um Details im Elektronikbereich geht. Zum Schluss wird mit jedem Fahrer in einer kleineren Gruppe der Plan gemacht, was zu welchem Zeitpunkt wirklich Sinn macht, und darauf aufbauend werden die Bikes vorbereitet.

Sebastian Risse, Technischer Koordinator MotoGP bei KTM © KTM Images / Polarity Photo

Gibt es eine klare Struktur, was jede einzelne Session als „Learning“ bringen soll?

Grundsätzlich hat schon jede Session einen eigenen Charakter. Es hängt aber alles von zwei Faktoren ab: Zum einen vom Wetter. Wenn man weiß, es wird vielleicht oder wahrscheinlich schlecht, dann muss man das ganze Wochenende danach ausrichten.

Und zum anderen von den Reifen. Es geht darum richtig einzuschätzen, welcher Reifen zu welchen Bedingungen passt. Teilweise müssen wir Reifen sparen und gehen dann in die Session mit dem Wissen, dass es dieser Reifen sicher nicht werden wird. Da müssen wir überlegen, was wir trotzdem sauber austesten und in der nächsten Session auf jenen Reifen übertragen können, mit dem es wirklich rund geht.

Den globalen Plan, der jedes Wochenende gleich ist, gibt es nicht. Aber unter denselben Rahmenbedingungen werden die Sessions ziemlich ähnlich aussehen.

Kannst du verraten, wie ein Rennwochenende, zum Beispiel hier am Red Bull Ring, konkret abläuft?

Der Doubleheader am Red Bull Ring ist ein besonderes Wochenende, weil wir ja schon ein Rennen hier hatten. Wir wissen also ziemlich genau, was unsre Probleme sind. Allerdings ist jetzt ein spezieller Fall aufgetreten: Wir haben im zweiten Rennen eine andere Reifen-Allocation zur Verfügung und müssen uns wieder auf die Reifen konzentrieren. Andererseits war klar, dass FP2 nass werden kann.

Im FP1 ist unser Standardplan, mit einer Reifen-Allocation zu testen, die uns für das weitere Rennwochenende nicht weh tut. Wir haben uns hier am Red Bull Ring trotzdem entschieden, den neuen Reifen im ersten Training zumindest einmal kurz ausprobieren, für den Fall, dass das FP2 nicht trocken bleibt.

Im FP2 fahren wir am Ende zumindest eine Time Attack und wenn wir Glück haben, finden wir dabei schon den Rennreifen, weil diese Session von der Tageszeit her sehr ähnlich zum Rennen ist. FP3 ist sehr auf eine Zeit-Attacke ausgelegt, normalerweise verwenden wir da am Ende mindestens zwei weiche Reifensätze. Je nach Streckenlänge und Rundenzeit bleibt dann entweder Zeit für ein oder zwei Exits.

FP4 ist dann immer die Rennvorbereitung. Zum einen, weil wir keine Rundenzeiten hinlegen müssen, die fürs Qualifying zählen, und zum anderen, weil die Bedingungen am nächsten am Rennen dran sind. Im Qualifying dreht sich die Sache dann um 180 Grad, da geht es natürlich nur um die Rundenzeiten. Eigentlich müssen wir vieles aus dem FP4 wieder über Bord werfen. Allerdings liegen FP4 und Qualifying zeitlich so nah beieinander, vor allem wenn wir über Q1 gehen müssen, dass wir das Bike mechanisch nicht auf links drehen können. Wir probieren in FP4 also möglichst Sachen, die wir schnell wieder umstellen können – auch elektronisch.

Migeuel Oliveira: Erste Time Attack im FP2 © GEPA pictures / Projekt Spielberg

Möglichst viel testen und trotzdem den direkten Einzug in Q2 schaffen – wie löst ihr dieses Spannungsfeld?

Ja, das ist schwierig und es kommt auch sehr auf den Typ Fahrer und seine Herangehensweise an. Manche Fahrer brauchen eine gute Rundenzeit und eine gute Position am Ende einer Session, um ruhig schlafen zu können. Andere sagen: Ich weiß, was ich kann, lass uns jetzt am Bike arbeiten und danach regle ich den Rest. Es gibt da leider keine Lösung, die für alle für immer funktioniert.

Ab wann macht euch ein Zeitrückstand nervös?

Spätestens wenn es Richtung Qualifying geht, gehen bei uns alle Lichter aus und wir wollen wirklich gute Startposition einfahren. Wenn das nicht klappt, dann hat etwas ganz klar nicht funktioniert. Es ist einfach so schwer im Rennen Plätze gut zu machen, das kostet viel Energie, Reifen und Risiko… Es ist immer einfacher, eine gute Basis über die Qualifying-Position einzufahren als über einen guten Start und ein paar gute erste Runden.

Wie kurzfristig oder langfristig wird Strategie gedacht? „Opfert“ man manchmal ein Rennen, um für den nächste Grand Prix besser aufgestellt zu sein?

Darüber kann man grundsätzlich nachdenken, aber wir sind zum Glück nicht in dieser Situation. Wir haben ein gutes Bike, wir müssen nichts auf links drehen und können uns auf jedes einzelne Rennwochenende konzentrieren. Das Doppelrennen in Österreich war eine besondere Chance, weil man da schon einige Dinge für das zweite Rennen zumindest im Sinn haben kann. Das ist dieses Mal leider nicht aufgegangen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat.

Wie viele Runden dauert es eigentlich, bis man sieht, ob ein neues Setup funktioniert?

Also am Ende sieht man es immer erst am Sonntag… Aber es kommt drauf an. Manchmal passen Daten, Fahrer-Aussagen, Rundenzeiten und Positionen zusammen und die Sache ist abgehakt. Wenn das aber nicht alles zusammenpasst, dann müssen wir abwägen. Meistens ist es besser, einen Backcheck zu viel als einen zu wenig zu machen. Was man auf keinen Fall braucht, ist die Erkenntnis am Sonntag, dass wir uns verrannt haben.

Können die Rider auf die Daten des Teamkollegen zugreifen?

Wir teilen innerhalb des Teams alle Daten. Jeder Fahrer kann sich also anschauen, was der andere macht, wo die Unterschiede sind, und wie sich unterschiedliche Settings auswirken. Es geht doch darum, dass wir alle zusammen weiterkommen.

Wie unterschiedlich ticken eure Werksfahrer? Ist einer eher daten-getrieben und der andere fährt mehr intuitiv?

Miguel Oliveira und Brad Binder sind sehr unterschiedliche Typen, aber beide sind Profis und dazu gehört, sich mit den Daten auseinanderzusetzen und mit seinem Team daran zu arbeiten. Das machen sie beide in gleichem Maße. Die Unterschiede sind eher in der Art, wie sie an ein Wochenende rangehen, wie sie etwas analysieren und im Fahrstil selbst.

KTM-Doppelpack: Miguel Oliveira und Brand Binder © KTM Images / Polarity Photo

Wie viel Mitspracherecht haben die Fahrer, wenn es keine einheitliche Meinung zur Strategie oder Reifenwahl gibt?

Letztendlich brauchen wir einen überzeugten Fahrer. Es macht keinen Sinn gegen ihn eine technische Entscheidung zu treffen. Aber wir sind ein sehr gutes Team und es ist nicht oft der Fall, dass wir unterschiedler Meinung sind. In dem Fall setzen wir uns zusammen und versuchen die Situation zu verstehen. Das führt normalerweise zu einem ähnlichen Ergebnis.

Aber der die finale Entscheidung liegt beim Teamchef, Crew Chef oder Fahrer?

Der Crew Chef ist derjenige, der für das alles, was seinen Fahrer betrifft, verantwortlich ist.

Was genießt bei euch Priorität: Ein Rennsieg oder die WM? Zwischen Siegeswillen und Vernunft liegt ja meistens das Risiko.

Wir sind derzeit an einem Punkt, an dem wir die Saison noch über die Einzelergebnisse einfahren. Uns geht es primär nicht um die Weltmeisterschaft, sondern um ein gutes Gesamtergebnis, und das erreichen wir momentan mit guten Rennen, die wir möglichst aneinanderreihen. Die Bereitschaft zum Risiko müssen wir immer abwägen, wenn es am Ende zu Verletzungen führen könnte. Damit ist niemanden geholfen. Das ist im Nachhinein natürlich leicht gesagt, in der Situation aber sehr schwer einzuschätzen.