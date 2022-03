Vollgas im Web: Das ganze Motorsport-Jahr im Livestream

Die Königsklasse des Motorsports startet mit einer technischen Regel-Revolution, neuen 18-Zoll-Niederquerschnittsreifen und einem Budgetlimit in eine neue Ära – die Karten in der Formel 1 werden völlig neu gemischt. Titelverteidiger und neue Nr. 1 ist

26 Fahrer kämpfen in der 16. Saison des Red Bull MotoGP Rookies Cup um eine einzigartige Chance: den Aufstieg in die Motorrad-WM. Mitten drin in der Liga der künftigen Champions fährt der 16jährige Linzer Jakob Rosenthaler, der gleich in seiner Premieren-Saison 2021 erste Punkte sammeln konnte.