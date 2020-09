Fabio Wibmer meets Crankworx Innsbruck

Hi Fabio. Wie geht's, alles im grünen Bereich? Deine

haben wir ziemlich den Nerv dieser strangen Zeit getroffen, bin natürlich super happy, dass der Clip so gut ankommt. Jetzt freu ich mich aber definitiv wieder die anderen Rider zu treffen, uns gegenseitig zu pushen und natürlich gegeneinander anzutreten.

Warum ist der Event in Innsbruck für dich ein Pflichttermin? Und warum genau Crankworx?

zu haben ist perfekt und da will ich natürlich dabei sein. Die Crankworx-Festivals haben einfach immer einen coolen Vibe und die besten Rider sind am Start.

Ich wohne hier in Innsbruck, ein solches

Wie hast du dich auf dein Heimspiel „Crankworx Innsbruck“ in den vergangenen Wochen vorbereitet?

Ich war in den letzten Wochen wieder etwas mehr für verschiedene Projekte unterwegs. Wenn es die Zeit aber erlaubt hat, habe ich versucht möglichst viel am Downhill-Bike zu sitzen.

