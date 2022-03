So genial ist das Line-up auf der Red Bull Stage am Frequency Festival 2022

Für manche "nur ein Hype". Für manche schon jetzt eine musikalische Legende. Das HipHop-Kollektiv Pan Kee Bois operiert seit Jahren am offenen Herzen der heimischen Rapszene und gilt auch über Österreichs Grenzen hinaus als die schillernde Zukunft im deutschsprachigen Rap. Solltest du die Jungs live erleben, ist dir ein gänsehaut-erzeugender Bass und eine Vielzahl an Ohrwürmern garantiert.

Lisa Pac klingt wie ein internationaler Popstar, um so cooler ist der Fakt, dass sie nicht aus einer Rockstarfamilie in Hollywood stammt. Ihre Songs schreibt und produziert die Österreicherin selbst und generiert damit Streams und Airplays auf der ganzen Welt. Außerdem ist die Musik von Lisa Pac regelmäßig in den heimischen Charts vertreten.

Lisa Pac klingt wie ein internationaler Popstar, um so cooler ist der Fakt, dass sie nicht aus einer Rockstarfamilie in Hollywood stammt. Ihre Songs schreibt und produziert die Österreicherin selbst und generiert damit Streams und Airplays auf der ganzen Welt. Außerdem ist die Musik von Lisa Pac regelmäßig in den heimischen Charts vertreten.

Diese junge Dame kennst du höchstwahrscheinlich von dem ein oder anderen TikTok- oder YouTube Video mit dem Titel "Viral Singing Girl That Shocked The World". Courtney wurde durch ihre Auftritte bei The Voice Kids UK weltberühmt, ihre Stimme ging bereits fünf Mal um die Welt, bevor ihre Karriere richtig starten konnte. Bei ihrem Auftritt auf der Red Bull Stage kannst du dich selbst von ihrer unfassbaren Stimme überzeugen.

