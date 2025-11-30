Die besten Settings und Tipps für euren Einstieg in Black Ops 7

Alle Jahre wieder steht ein neuer Call of Duty-Release an. Dieses Jahr ist es Black Ops 7. Neben den Omni-Movement-Neuerung aus dem vorherigen Teil wirkt die Einführung von Wall-Jumps eher minimal. Aber dennoch ist es erneut ein komplett frisches Blatt Papier mit neuen Waffen, Maps und zahlreichen Settings, mit denen ihr euch vertraut machen müsst.

Damit ihr etwas mehr Durchblick habt, bevor ihr euch in die ersten Runden des Multiplayer-Modus von Black Ops 7 wagt, haben wir euch hier ein paar Tipps und Einstellungen zusammengestellt, auf die ihr einen Blick werfen könnt, bevor ihr richtig loslegt.

Speichert Optionen als Favoriten

Wie ihr gleich merken werdet, gibt es in Black Ops 7 wieder zahlreiche Möglichkeiten das Spielgefühl ganz nach euren Wünschen anzupassen. Allerdings sind diese Optionen teilweise in mehrschichtigen Menüs vergraben. Manche dieser Einstellungen wollt ihr eventuell öfter anpassen, teilweise sogar während eines laufenden Matches. Hierfür gibt es die Möglichkeit, Settings per Knopfdruck als Favorit zu markieren.

Markiert euch Optionen auch als Favoriten, für Schnellzugriff © Activision Blizzard

Im Fall der Xbox-Version ist das mit dem Y-Knopf möglich. Sobald ihr einen Favoriten gesetzt habt, findet ihr ihn auf der obersten Ebene eures Pause-Menüs. Insgesamt lassen sich 15 Settings als Favorit markieren.

Schaltet Unschärfen aus

Standardmäßig sind diverse Unschärfe-Filter aktiv. Diese dienen dazu, das Spielgeschehen etwas smoother und dynamischer aussehen zu lassen. Allerdings sorgen sie auch dafür, dass Details schwerer zu erkennen sind. Wer also auf keinen Fall einen Feind übersehen möchte, da dieser im Motion-Blur verschwunden ist, sollte die entsprechenden Bewegungsunschärfen deaktivieren.

Macht euer Bild mit diesen Settings klarer © Activision Blizzard

Lasst eure Waffe schrumpfen

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit eure Sicht zu verbessern. Mit der Option “Waffen-Sichtfeld” könnt ihr einstellen, wie viel Raum eure Waffe innerhalb eures Gameplays einnehmen soll. Wählt ihr hier das Breit-Setting, wird sie kleiner dargestellt und verdeckt dadurch weniger vom Bildschirm

Verkleinert eure Waffe für mehr Übersicht © Activision Blizzard

Wo wollt ihr eure Anzeigen haben?

Neu ist die Möglichkeit, das HUD anzupassen. Eine willkommene Änderung, da viele Spieler:innen andere Informationen im Zentrum ihres Sichtfeldes benötigen. Dinge wie verbleibende Munition sind essenzielle Infos, für die man in Gefechten nicht seine Augen vom Fadenkreuz lösen möchte.

Findet das perfekte HUD für euren Spielstil © Activision Blizzard

Ohren auf, Audio-Mix an

Da ihr nun eure Optik verbessert habt, folgt nun der Audio-Teil. In Black Ops 7 sind Spieler:innen meist sehr flott unterwegs. Dabei produzieren sie entsprechend viel Lärm. Ihr solltet euch also nicht nur auf eure Augen, sondern auch eure Ohren verlassen können. Innerhalb des Audio-Mix-Settings gibt es unterschiedliche Möglichkeiten diverse Abmischungen zu testen. Für die lautesten Fußstapfen schwören viele Profis auf die Tiefschlag-Option. Probiert aber einfach einmal aus was für euch (und eure Hardware) am besten funktioniert.

Mit dem richtigen Audio-Mix hört ihr eure Gegner noch besser © Activision Blizzard

Wer einen Schritt weitergehen möchte, kann zudem noch die Musik des Spiels ausschalten, damit in einem Match absolut nichts die Schritte eurer Gegner übertönen kann. Im Umkehrschluss gilt natürlich: Achtet auf eure eigenen Lärmquellen und Schritte.

Bewegen wie die Profis

Spätestens seit der Einführung des Omni-Movements ist Call of Duty noch dynamischer in seinen Bewegungsmöglichkeiten geworden. Kombiniert wird das in Black Ops 7 durch die Möglichkeit von Wänden abzuspringen und damit höhere Plattformen zu erreichen.

Wer allerdings frisch in das Spiel einsteigt, der kann schnell das Gefühl bekommen, dass es sich nicht wirklich gut anfühlt, sich durch die Level zu bewegen. Gerade das Sprinten in andere Richtungen als Geradeaus kann für viele anstrengend sein. Hier hilft die Sprint-Hilfe. Ist diese aktiv, geht euer Charakter automatisch in einen Sprint, wenn ihr eine volle Bewegungseingabe tätigt. Damit ist es ein Leichtes, sich flott zu bewegen.

Dank angeschalteter Sprinthilfe seit ihr flott unterwegs © Activision Blizzard

Hybrides Hechten aktivieren

Eine weiteres Setting, das euer Movement verbessern kann, sind die Optionen zum Rutsch- und Hechtverhalten. Standardmäßig müsst ihr für einen Hechtsprung eure Duck-Taste gedrückt halten. Damit ist es aber nie möglich, direkt diese Bewegung auszuführen.

Das hybride Ducken bietet euch das beste aus allen Settings © Activision Blizzard

Stellt ihr hier “Hybrid” ein, löst ihr ein Rutschen immer noch durch das Antippen der Duck-Taste aus. Für einen Hechtsprung reicht auch ein Antippen, allerdings müsst ihr dafür zusätzlich die Sprint-Taste betätigen. Auf diese Weise habt ihr beide Aktionen immer ohne Versatz verfügbar.

Nutzt eure Taktikkarte und euren Radar

Kommen wir nun zu ein paar handfesten Tipps, die ihr direkt während eures Gameplays umsetzen könnt. Viele Spieler:innen verstehen recht schnell, wie man den Radar in der oberen Ecke nutzt: Feinde tauchen als roter Punkt auf, wenn sie ihre Waffe abfeuern. Für viele endet hier auch der Nutzen des Radars. Allerdings könnt ihr die Infos auf diesem für so viel mehr einsetzen.

Da eure Teammitglieder markiert werden, ist es möglich, per Ausschlussverfahren anzunehmen, wo sich eventuelle Feinde aufhalten. Auch könnt ihr auf diese Weise feststellen, ob euer Rücken gedeckt wird.

Das Radar hilft euch dabei Entscheidungen zu treffen © Activision Blizzard

Wer etwas mehr Übersicht braucht, der kann auch die komplette Taktikkarte des Levels einsehen. Dieses findet ihr, wenn ihr das Score-Board öffnet und auf den Reiter für die Karte umschaltet. Sobald ihr innerhalb eines Matches dies getan habt, wird sich auch immer die Karte direkt öffnen, ohne dass extra auf diese umgeschaltet werden muss. Hier könnt ihr die Positionen eures gesamten Teams im Auge behalten. Dadurch könnt ihr nicht nur ableiten, wo sich Gegner befinden könnten, sondern auch wo sie eventuell spawnen.

Die Taktikkarte muss jede Runde neu aktiviert werden © Activision Blizzard