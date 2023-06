Up Close: "Wir haben uns einen Kindheitstraum erfüllt"

Gesagt, getan: Fünf Jahre später stehen Up Close am offiziellen Line-up und rocken gleich an Tag 1 die

. Zeitgleich steigt ihr Debütalbum "INSOMANIAC" in die österreichischen Longplaycharts ein. Mit anderen Worten: Es ist der perfekte Zeitpunkt, um die Band nach der Gefühlslage zu fragen, die aus den jüngsten musikalischen Erfolgen entstanden sind und wie es weitergeht.