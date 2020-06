Das Nova Rock 2020 ist zwar abgesagt, aber damit noch lange nicht der Wille, euch auch in diesem Jahr eine Festivalperformance eurer lokalen Rock Heroes zu bieten. Insgesamt werden Seiler und Speer und drei weitere heimische Bands die Red Bull Stage am Nova Rock Gelände rocken und wir bringen euch diese Liveshows am 12. Juni 2020, um 20:30 Uhr, per Facebook-Livestream direkt nach Hause auf eure Screens!