Reverend Backflash , Kaiser Franz Josef , Black Inhale , Seiler und Speer . Eure Local Rock Heroes sind dieses Jahr dort gestanden, wo sich normalerweise unzählige Bands und hunderttausende Fans versammeln - auf dem Gelände des Nova Rock Festivals in Nickelsdorf. Ohne Crowd, aber mit voller Power haben die Bands die Red Bull Stage gerockt und eine Online-Show in bester Festival-Manier für euer Wohnzimmer geliefert.

