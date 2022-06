Nova Rock 2022: Das Line-up auf der Red Bull Stage

Dieses Jahr verwandelt sich das Gelände auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf im Burgenland endlich wieder in eine einzigartige Rockparty. Mitten im Geschehen steht auch in diesem Jahr wieder die

Auch der zweite Tag hat klassischen Rocksound im Gepäck - und zwar kommt dieser von Stone Broken und Dog Eat Dog . Internationale Metal-Power bringt Being as an Ocean auf und vor die Bühne. Die heimische Antwort auf internationalen Metalsound lautet Kill The Lycan , die sich selbst als “die härteste Boyband Österreichs” bezeichnen. Musikalische Abwechslung an Tag 2 liefert die Berliner Pop-, Rock-, Punk-Band Engst . Ego Kill Talent bringen frischen Alternative Rock aus São Paulo direkt zu dir ins Burgenland. Nostalgische Momente sind auch garantiert, denn: Last Band Standing (bestehend aus den Ex-Sängern von 3 Feet Smaller, From Dawn To Fall und Julia) wird mit euch auf der Red Bull Stage das Leben und die Musik feiern!

