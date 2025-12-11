Ready to (Nova) Rock! Das Red Bull Stage Line-up für 2026 steht 🎸

Wir liefern dir einen musikalischen Appetizer für die Festival Season 2026! Auch wenn es noch ein Stück weit entfernt ist, freuen wir uns bereits jetzt auf die Festivalzeit, in der wir unsere Lieblingsmusiker:innen live erleben und uns Tage und Nächte mit den besten Heavy- und Rocksongs um die Ohren schlagen. Die Red Bull Stage ist auch 2026 beim Nova Rock Festival am Start und hat ein vielfältiges und hochkarätiges Line-up organisiert, das du auf gar keinen Fall verpassen solltest!
01
Donnerstag, 11. Juni
- We Came As Romans
- Snot
- Ankor
- Aurorawave
- Yunger 🇦🇹
- Cassies 🇦🇹
US-Power zum Festivalstart
Der erste Festivaltag auf der Red Bull Stage startet kraftvoll mit drei Acts aus den USA, die dennoch unterschiedlicher kaum sein könnten: We Came As Romans liefern modernen, emotionalen Metalcore, während Snot mit ihrem rauen Nu-Metal-Crossover für echte Oldschool-Energie auf der Bühne sorgen. Aus Spanien reisen Ankor an und steuern mit ihrem melodischen Modern-Metal eine dynamische, technisch starke Live-Show bei. Mit atmosphärischem, cineastischem Rocksound bereichern Aurorawave aus Finnland das internationale Line-up. Frischen Wind aus Österreich liefern Yunger und Cassies, die mit authentischen Indie- und Alternative-Vibes den perfekten lokalen Akzent zum Auftakt setzen.
02
Freitag, 12. Juni
- Thrown
- Annisokay
- Quicksand
- Melrose Avenue
- TX 2
- The Pretty Wild
- Zascha 🇦🇹
Intensiver Post-Hardcore trifft auf melodische Alternative
Der zweite Festivaltag auf der Red Bull Stage bietet einen spannenden Mix aus kraftvollem Post-Hardcore, Alternative-Rock und modernen Genre-Crossover: Thrown aus Schweden stehen für energiegeladenen Metalcore, während Annisokay aus Deutschland melodische Refrains und kraftvolle Vocals liefern. Quicksand, eine Band-Ikone aus den USA, sorgt mit treibendem Alternative- und Post-Hardcore-Sound für Bewegung in der Crowd. Melrose Avenue und TX2 bringen genreübergreifende Vibes von Emo über Alternative bis Rap-Rock, und The Pretty Wild aus Kalifornien versprüht sommerliche Pop-Rock-Energie. Die musikalische “Kirsche auf der Torte” ist Zascha mit österreichischem Alternative-Sound.
03
Samstag, 13. Juni
- Lagwagon
- Loathe
- Kupfergold
- Chuggaboom
- A New Chapter (IRFC) 🇦🇹
Von Punk bis Modern Metal – ein Tag voller Energie
Der dritte Tag auf der Red Bull Stage bringt eine aufgeladene Kombination aus Punk, Alternative und Modern Metal: Lagwagon aus Kalifornien sorgen mit ihrem treibenden Punk-Sound für Stimmungsgarantie. Härtere Klänge gibt’s von Loathe aus Großbritannien, die modernen Metalcore mit atmosphärischen Elementen verbinden, während Chuggaboom mit Indie-Rock-Vibes für einen musikalischen Pattern-Break sorgen. Passend dazu gibt es kraftvolle und moderne Rocksounds von Kupfergold aus Deutschland. Heimische Unterstützung kommt von A New Chapter (IRFC), die mit österreichischem Punk- und Rocksound den Tag perfekt abrunden.
04
Sonntag, 14. Juni
- All Them Witches
- Malevolence
- Drain
- Slay Squad
- Vinegar Hill 🇦🇹
Schwere Riffs und energiegeladenes Finale
Der Abschlusstag auf der Red Bull Stage bringt noch einmal volle Power und ein breites Spektrum an Heavy-Sounds: Von All Them Witches aus den USA bekommt ihr hypnotischen Psychedelic- und Stoner-Rock, der die Zuhörer sofort in seinen Bann zieht. Härtere Töne schlagen Malevolence aus Großbritannien an, die mit Metalcore und Death-Metal-Einflüssen nochmal richtig Gas geben. Mit Drain steht eine weitere US-Band auf der Bühne, die Hardcore-Punk und moderne Metal-Energie perfekt verbindet. Slay Squad aus Deutschland ergänzen das Line-up mit aggressivem Hardcore und treibenden Riffs. Eröffnet wird der letzte Festivaltag von den Locals Vinegar Hill, die v.a. Rockfans mit kraftvollem Alternative- und Metal-Sound begeistern werden.
Das wären dann wohl mehr als genug (musikalische) Argumente, die für die Red Bull Stage am Nova Rock Festival 2026 sprechen, oder? Wir können dir nur raten, dieses Nova Rock Festival keinesfalls zu verpassen und dir noch heute Tickets für die viertägige Rockmusik-Zeremonie auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf zu holen.