Jahresrückblick: Die Red Bull Music Highlights 2019

Eine DJ Legende in Wien

Giorgio Moroder ist sich auch mit 79 Jahren nicht zu schade, für ein exklusives DJ-Set nach Wien zu kommen. Wir haben mit ihm gefeiert und es war einmalig. Der Discokönig hat uns an diesem Abend bewiesen, dass er und seine Songs noch immer fresher sind als der Zeitgeist selbst.

Wer mit 79 Jahren auf seine erste Live Tour geht, hatte lang genug Zeit sich vorzubereiten. Giorgio Moroder beweist in Wien, dass er und seine Songs noch immer fresher als der Zeitgeist sind.

Wie der Phönix aus der Asche

Der österreichische Musiker Thorsteinn Einarsson erzählt die Geschichte, die hinter seinem zweiten Album steckt. Erklärungsbedarf ist durchaus da, denn für seinen zweiten Longplayer hat sich der gebürtige Isländer jede Menge zeitgelassen. Dafür ist das Werk jetzt genau so wie er es wollte. Ein Track-by-Track rund um persönliche Hürden, künstlerische Entfaltung und die Wiederauferstehung.

Eine Nacht in Wien mit Prince

Für Moodymann ist Prince eine der größten Inspirationen in der eigenen Künstlerbiografie. Bei Red Bull Music presents Moodymann plays Prince erweckte der Detroiter Produzent mit seinen B-Sides und Rarities aus seiner privaten Prince-Sammlung den Überstar wieder zum Leben - zumindest für eine durchtanzte Nacht.

So ruhig war's beim Nova Rock noch nie!

Welshly Arms haben für uns ihren Superhit "Sanctuary" in einer Gänsehaut-Akustik-Version gespielt. Und das bei gefühlten 50 Grad beim diesjährigen Nova Rock Festival in Nickelsdorf.

Das zeitlose Album

Seiler und Speer haben laut eigener Aussage mit ihrem neuen Album "FÜR IMMER" ein zeitloses Musikstück geschaffen. Alles, was du über dieses Album und dessen Entstehung wissen solltest, haben uns die beiden Musiker in einer Album Analyse erzählt.

Der letzte Abriss

Walk on Stage - Krautschädl

Der Zirkus war wieder in der Stadt!

Das Red Bull & Ö3 Konzertspektakel hat seine Zelte in Hard bei Bregenz aufgeschlagen. Dort haben Cro, Lena, Josh., Mathea und Möwe das Zirkuszelt gerockt - gemeinsam mit 5.0000 Fans!

Camora hat alles zerlegt!