Seiler und Speer: "Wir haben etwas Großes erschaffen"

Wir hatten schon bei der Generalprobe Tränen in den Augen. Wie wird's uns dann erst nach der Premiere gehen?

Wir hatten schon bei der Generalprobe Tränen in den Augen. Wie wird's uns dann erst nach der Premiere gehen?

Wir hatten schon bei der Generalprobe Tränen in den Augen. Wie wird's uns dann erst nach der Premiere gehen?