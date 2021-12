Austropop trifft Klassik - bei Red Bull Symphonic mit Seiler und Speer

Natürlich freue ich mich am meisten darauf, dass es losgeht. Aber dem übergeordnet ist es mir eine Freude, mit zwei so authentischen Musikern zu arbeiten und ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten zu genießen: Sie haben mir freie Hand für ihre Werke gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass das eine großartige Show wird.

Christian Kolonovits