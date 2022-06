MX vs ATV Legends: Dreikampf um die Offroad-Krone

Die MX vs ATV-Reihe von Entwickler Rainbow Studios blickt auf eine lange Geschichte voller Höhen und Tiefen zurück. Mit dem nunmehr siebten Ableger, MX vs ATV Legends , laden Motocross Bikes, All Terrain Vehicles und UTVs endlich auch auf den neuen Konsolen um PlayStation 5 und Xbox Series X/S zum fröhlichen Offroad-Racing ein. Was das Game auf dem Kasten hat, verraten wir euch hier.

Aus Zwei mach Eins Erster Teil 2005 MX vs ATV Unleashed im Jahr 2005 war der erste Ableger der Serie Fusion aus zwei Spielereihen Doch MX vs ATV ist als Crossover zweier anderer Spielereihen entstanden: Der MX-Trilogie und der ATV Offroad Fury-Serie

01 MX vs ATV Legends: Zurück zu alter Stärke

Für den besonderen Arenalinrausch schaltet ihr in die Helmkamera © THQ Nordic

Nach dem zugegebenermaßen äußerst durchwachsenen All Out aus dem Jahr 2018 stehen die Zeichen für den neuesten Ableger auf Wiedergutmachung. Dass dies den Entwicklern tatsächlich auch gelingt, stellt ihr bereits nach wenigen Spielminuten mit MX vs ATV Legends fest.

Bot der letzte Serienteil bereits ein überzeugendes Gameplay, aber ein Grafikkonstrukt, das vielleicht vor zehn Jahren noch akzeptabel gewesen wäre, haben die Rainbow Studios genau diesen Makel endlich beseitigt. MX vs ATV Legends ist zwar kein Grafikbrett im Stile des neuen F1-Games F1 22 von Codemasters , gibt aus technischer Sicht aber endlich eine gute Figur ab. Lediglich die Motorensounds könnten etwas wuchtiger und dynamischer ausfallen.

Vor allem die abwechslungsreichen Landschaften und weitläufigen Areale sehen, nicht zuletzt dank schicker Licht- und Schatteneffekte , einladend aus und machen Lust auf den Offroad-Racer.

02 Finde deinen Weg

Auf der Farm dürft ihr die Gegend frei erkunden © THQ Nordic

Eine der interessantesten spielerischen Neuerungen in MX vs ATV Legends markiert die zumindest in Teilen offene Spielwelt . Zu Beginn des Spiels landet ihr auf einer idyllischen Farm, die als weitläufiges Tutorial-Areal dient.

Beziehungsweise: Dienen kann. Denn ob ihr euch die Grundlagen-Übungen überhaupt zu Gemüte führt, bleibt euch überlassen. Alternativ könnt ihr die Umgebung der Farm auskundschaften und in der Landschaft verteilte Sammelitems suchen oder ihr startet direkt in den Karriere-, Einzelrenn- oder Multiplayermodus.

Hinzu gesellt sich zudem der spaßige Trails-Modus , in dem ihr euren Weg durch das Gelände selbst finden müsst. Bei diesen Etappenrennen gilt es, eine bestimmte Anzahl an Checkpoints zu durchfahren.

Wie ihr dies meistert, müsst ihr allerdings selbst erst herausfinden. Nur so viel: Nicht jede Abzweigung ist auch für jeden Fahrzeugtyp geeignet . Chaotisch, spaßig und vor allem eine gelungene Abwechslung zu klassischen Rennen.

Die Post ab geht zudem in den Supercross Arenen wie beispielsweise in Anaheim, wo die AMA Supercross Serie im Februar 2022 Halt machte.

03 Von Supercross bis Rhythm: Die Spielmodi

Im malerischen Sonnenuntergang suchen wir im Trails-Modus den Weg © THQ Nordic

Eine ordentliche Portion Abwechslung bietet MX vs ATV Legends auch hinsichtlich der Spielmodi. Insgesamt fünf Varianten stehen zur Wahl, hinzu kommt die Open-World-Erkundung auf der bereits angesprochenen Farm.

Im Supercross pilotiert ihr eure Offroad-Vehikel durch vollbesetzte Arenen – Feuerwerk und Lichtshows inklusive. Im National-Modus tretet ihr hingegen zu klassischen Rundkursrennen an. Für Varianz sorgt hingegen die Rhythm-Variante . Keine Sorge, hier müsst ihr keine Tanzeinlagen auf einem Motocross-Bike hinlegen (wobei… das hätte natürlich auch was).

Vielmehr geht es in diesem Modus darum, in einer Piste, die ausschließlich aus Sprungschanzen, Hügeln und Bodenwellen besteht, euren Rythmus zu finden. Und das ist deutlich kniffliger als es zunächst den Anschein hat.

Immerhin könnt und müsst ihr mit den Motocross-Bike, ATVs und UTVs regelmäßig euer Gewicht verlagern oder die Flugdrehung ausgleichen , um möglichst ordentlich zu landen und damit wenig Tempo zu verlieren.

Hierzu kommen beide Analogsticks des jeweiligen Controllers zum Einsatz, mit denen ihr beispielsweise eure Sprunghöhe oder die Flugkurve kontrolliert. Doch keine Sorge: Abseits der Sprungmechaniken spielt sich MX vs ATV Legends ziemlich arcadeig, einsteigerfreundlich und ist vor allem auf Fahrspaß ausgelegt.

04 Der Karrieremodus von MX vs ATV Legends

Vor dem Sprung stehen wir auf, um die Flubahn besser zu kontrollieren © THQ Nordic

Kernstück des Offroad-Rennspiels ist natürlich der Karrieremodus, in dem ihr euch in den drei Fahrzeugklassen verschiedenen Einzelrennen und Meisterschaften stellt. Der Aufbau ist zwar nicht sonderlich innovativ, motiviert dank etlicher Freischaltungen aber durchaus längerfristig.

Für absolvierte Rennen sammelt ihr Credits, die ihr in neue Items oder bessere Vehikel investiert. Darf es der goldene Rennoverall sein? Und passend dazu rosafarbene Handschuhe?

Während die Outfits lediglich optischer Natur sind, ist euer Geld in neuen Fahrzeugen oder Bauteilen deutlich besser aufgehoben. Die Bikes, Quads und UTVs unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Leistung, Bodenhaftung, Federung, Handhabung, Bremsen und Fähigkeit, Stunts und Tricks auszuführen .

Alternativ stattet ihr dem Tuning-Shop einen Besuch ab und stattet eure fahrbaren Untersätze mit neuen Teilen aus, die eben diese Werte weiter verbessern. Hier stehen einige Bauteile in verschiedenen Kategorien zur Wahl, darunter Kupplungen, Getriebe, Federung und vieles mehr.

Tuning, Werkstatt, Ausrüstung: Anpassungsgegenstände gibt's zu Hauf © THQ Nordic

Zudem lassen sich die Fahrzeuge und Motorräder in der Werkstatt auch optisch anpassen und beispielsweise mit neuen Felgen, einer alternativen Beleuchtung oder einem zusätzlichen Verbandskasten ausstatten. Sicherheit geht eben auch in MX vs ATV Legends vor.

05 16 Freunde sollt ihr sein: Der Multiplayer

Im Multiplayermodus geht die Post ab © THQ Nordic

Rennen gegen KI-Fahrerinnen und -Fahrer sind auf Dauer natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Glücklicherweise wartet MX vs ATV Legends auch mit einem Multiplayer auf. Online dürft ihr euch mit 16 anderen Personen gleichzeitig auf die Strecken begeben, im Splitscreen an einer Konsole oder einem PC hingegen immerhin zu zweit .

Gerade im Onlinemodus macht der Offroad-Racer dann natürlich noch einmal deutlich mehr Spaß, wenngleich das Renngeschehen natürlich ungemein chaotischer wird. Besonders im namensgebenden MX vs ATV-Modus, in dem Motocross-Bikes gegen Quads antreten.

Lediglich hinsichtlich der Streckenauswahl hat das Game noch deutlich Luft nacho ben. Aber hier zeigen ja bereits die Vorgänger, dass euch da in Zukunft wahrscheinlich wieder einiges erwarten dürfte. Technische Verbesserungen inklusive.

MX vs ATV Legends erscheint am 28. Juni 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und auf PC.