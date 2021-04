Senad Grosic: My greatest challenge

Wenn man so auf seine fast 30 Jahre lange Karriere zurückblickt, könnte man glauben, Senad hat sich schon jeglichen Herausforderungen gestellt, denen man sich nur stellen kann – das auch noch mit Bravour. Dass er sattelfest in Sachen Rails, Jumps, und Tricks ist, beweist er immer wieder aufs Neue. Austrian-King-of-Dirt, Red-Bull-Dirt Ride-Champion, Butcher Jam Sieger 2012 und Winner of Belgrade 2012, um nur ein paar seiner Errungenschaften zu nennen. Aber die allergrößte Herausforderung für den mittlerweile 41-Jährigen ist: das Vatersein.

„Ein Kind zu erziehen ist ziemlich zach. Nein, wirklich! Ein gutes Vorbild zu sein ist so superschwer.“, erzählt Senad. Verantwortung für das Leben eines anderen kleinen Menschen zu übernehmen ist dann wohl doch noch eine ganz andere Nummer. Seine eigenen Knochen können schon gut und gerne mal brechen, aber die vom eigenen Kind sind dann doch etwas heikler. „Ich bin jetzt sein Papa und ich muss oder bin einfach jetzt ein Maßstab für ihn.“, sagt er und fügt an: „Für mich sind manche Sachen einfach normal. Wir fahren zum Beispiel durch die Stadt und ich springe auf eine Rail und grinde runter – das ist für mich täglich Brot – wenn ich das aber mache, wenn er dabei ist, dann hebe ich seine Barriere so hoch, dass er glaubt, er müsse das auch einmal machen und können.“ Ein ganz normaler Dad zu sein, stellt ihn vor die größte Herausforderung seines bisherigen Lebens. Obwohl die Eigenschaft normal im selben Atemzug wie Senad Grosic zu nennen irgendwie absurd ist.

Normal wäre für ihn wahrscheinlich, wenn er mit seinem Sohn in den Skateparkt geht, sich auf sein BMX schmeißt und einen 720 nach dem anderen hinstellt. Für seinen Sohn, nimmt er aber gerne auch mal sein Skateboard und verzichtet auf sein Bike. Warum? Weil er - wie er sagt - einfach „ur schlecht“ ist und so seinem Sohn den nötigen Raum schaffen möchte sich selber auszuprobieren – ganz ohne Erwartungen. „Ich kann nicht so gut skaten, und ich möchte, dass ich nicht der bin, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sondern der, der seinem Sohn die Liebe und viel Aufmerksamkeit geben kann. Das ist echt eine Herausforderung.“, verrät er uns. Auch wenn er versucht ein normaler Vater zu sein, wird er wahrscheinlich immer ein bisschen cooler sein als andere Väter. Auch Senad weiß, dass es gerade in der heutigen Zeit noch viel schwieriger ist ein Kind groß zu ziehen. Es gibt alles und jeder hat auch alles. Dabei die richtigen Werte weiterzugeben und vor allem die nötige Wertschätzung zu schenken ist nicht immer leicht. „Ich erwische mich oft bei Sachen, die ich lieber nicht getan hätte und dann frage ich mich, wieso ich diesen blöden Backflip gemacht habe, weil dann muss ich noch zehn machen. Für mich war das zwar gar nichts, aber für ihn und für seine Freunde war das, das Ärgste ever. Dann kann ich nicht mehr zurück auf die Stufe, wo ich der coole Dad war, der da einfach nur gesessen ist.“, sagt er.

