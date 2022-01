"My Signature Move" mit Benni Karl, Matěj Švancer und Clemens Millauer

Carving Power Turn:

Mit 36 Jahren hat

schon (fast) alles gewonnen, was man im alpinen Snowboarden gewinnen kann. Dreifacher Gesamtweltcupsieger, fünf Mal Gold bei Weltmeisterschaften und zwei Olympia-Medaillen. Einzig der Olympia-Sieg geht dem Niederösterreicher noch ab in seiner Titelsammlung. In Peking 2022 hat er nochmals die Chance zum ganz großen Coup. Mit im Gepäck nach China hat er dabei seinen Signature Move, den er in Topform präzise auf den Zentimeter genau wie kaum ein anderer in den Schnee ziehen kann.