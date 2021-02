Nachhaltig Snowboarden – geht das? Tipps von Levi Luggen

Im Skype-Interview gibt Levi ein paar Tipps zum umweltbewussten Snowboarden , die du auf jeden Fall auch hören solltest:

An welchen Stellen kann ich denn deiner Meinung nach als Wintersportler ansetzen, wenn ich meinen Sport möglichst nachhaltig und ressourcenschonend betreiben will?

Ich finde das Thema nachhaltiger Wintersport lässt sich nicht vom übergeordneten Thema eines nachhaltigen Lebensstils trennen. Die Leute hören ja schon lange, dass man immer das Licht abschalten soll, dass man Wasser sparen soll. All diese Dinge sind eigentlich jedem klar. Das sollte inzwischen in allen Köpfen drin sein und ich hoffe, dass sich auch immer mehr Menschen entsprechend verhalten.

In Bezug auf den Wintersport ist eine Kernaussage in unserem Film, dass man nicht bis nach Kanada oder Alaska fliegen muss um eine geniale Powderabfahrt zu erleben. Das geht mindestens genau so gut auch hier in Europa. Und dass wollen wir den Leuten mit auf den Weg geben und sie motivieren auch mal einen Blick auf die Resorts in ihrer Nähe zu werfen.

Da habt ihr es in der Schweiz natürlich leichter, als Leute die nicht in den Bergen wohnen.

Das stimmt, aber auch wer aus dem Norden von Deutschland kommt, kann in den Mittelgebirgen, in Bayern, in Tschechien oder eben in Tirol Spaß haben und muss nicht in die hintersten Ecken der Alpen reisen.

Wie ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei dir gewachsen?

Da hatten meine Eltern den größten Einfluss auf mich. Sie haben einen nachhaltigen Lebensstil schon lange vorgelebt. So hatten wir zum Beispiel nie ein Auto und für mich war es als Kind schon völlig normal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Reisen. Auch der Naturschutz war bei uns daheim schon immer ein Thema. Nachhaltiges Leben habe ich somit schon als Kind erlebt.

Welche Rolle speilt für dich dem Thema das Splitboarden?

Beim Tourengehen mit dem Splitboard oder den Tourenski können die Leute viel eher ihre kleinen Abenteuer erleben und man wird eine Abfahrt, die man sich durch den eigenen Aufstieg erarbeitet hat, viel mehr schätzen und genießen, als einen Run bei dem man mit dem Heli zum Gipfel geflogen wurde. Auch dass, die Schönheit, Ruhe und Abgeschiedenheit die man beim Hiken erleben kann, wollen wir im Film zeigen.

Wie wichtig ist beim Thema Nachhaltiger Wintersport auch der Konsumverzicht?

Das ist sicher ein wichtiges Thema. Wir müssen den Leuten vermitteln, dass es nicht immer das neuste Material sein muss und dass man seine verschlissenen Snowboardklamotten auch prima reparieren kann. Wenn man nicht selber mit der Nähmaschine umgehen kann, dann fragt man eben seine Oma um Hilfe. Manchmal sind die Lösungen ganz einfach. Ich habe mir zum Beispiel erst vor kurzem aus zwei kaputten Merino-Unterhosen von einer Näherin eine funktionierende nähen lassen. Aus zwei mach eins quasi, das hat mich nur 10 Schweizer Franken gekostet.

Ebenso wichtig finde ich es wichtig, dass man sein Board oder die Skier und die Kleidung bei einem Händler in der Nähe kauft. Hier kann man dann auch sein Material regelmäßig zum Service bringen wodurch sich die Lebensdauer verlängert.

Das Thema Anreise ins Skigebiet spielt in eurem Film ja auch eine große Rolle. Was sind hierbei für dich die wichtigsten Botschaften?

Das Thema Verkehr ist in diesem Zusammenhang ein ganz Wichtiges. Wir versuchen im Film alle Wege mit der Bahn zurück zu legen. Da das Schienennetz in der Schweiz sehr gut ausgebaut ist, gelingt das auch. Damit wollen wir die Leute motivieren das Auto stehen zu lassen und öfter den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und wenn es nicht anders geht, weil das Verkehrsnetz nicht so gut ausgebaut ist, sollten wenigstens Fahrgemeinschaften gebildet werden. Da gibt es ja viele Anbieter wie go-shred.com oder BlaBlaCar mit denen sich leicht Mitfahrer finden lassen.

Allerdings sollten die Leute wissen, dass der grösste Anteil des Co2-Ausstosses beim Wintersport von der Anreise mit dem Auto ins Skigebiet verursacht wird. Das Betreiben der Lifte und der Infrastruktur kommt erst danach! Dies hat zum Beispiel Andermatt begriffen und organisiert in Kooperation mit der Schweizer Bahn an allen Wochenenden der Saison Sonderzüge aus Zürich. Neu in der Schweiz sind auch die „Schneetourenbusse“ welche von grösseren Ortschaften in die abgelegensten Bergtäler fahren. Hier werden auch Täler angefahren, die ansonsten vom Öffentlichen Verkehr nicht bedient werden aber sich bestens für ein Skitourenabenteuer eignen.

In eurem Film nutzt ihr ja unterschiedliche Berghütten als Basis um von dort über mehrere Tage Ausflüge ins Bckcountry zu machen. Was ist für dich an dieser Art des Snowboardens so besonders?

Zum Einen spart man sich beim Hiken natürlich eine Menge Geld, denn der Liftpass fällt ja weg. Mir gefällt ausserdem, dass man von den Hütten aus nochmals viel weiter in abgelegene Regionen unserer Alpen vordringen kann und dort die Ruhe, Schönheit und Abgeschiedenheit intensiv erlebt. Das Hüttenleben an sich ist auch sehr schön. Schnee schmelzen zum Trinken und Kochen, Feuer machen, Karten spielen, den Sonnenunter- und aufgang bei einer heissen Tasse Tee geniessen. Das Leben wird aufs wesentliche reduziert und ist dadurch zum einen sehr aufregend aber dennoch entspannend weil man den Alltag, den Rummel und die Mobiltelefonie im Tal lassen kann.

Hüttenidylle Zinal, Val d’Anniviers © Vennon Deck / SHELTER

Es muss auch gar nicht ein extremes Unternehmen sein. Oft reichen ja auch die kleinen Abenteuer aus, um etwas Besonderes zu erleben. Solche Erlebnisse bleiben einem auch viel länger im Gedächtnis als ein Tag auf der Piste. Ich kann nur jedem empfehlen sich einmal auf diese kleinen Abenteuer einzulassen. Auch wenn wir mit dem Film natürlich nicht gleich eine große Veränderung herbeiführen können, wollen wir die Leute dazu inspirieren sich auf etwas Neues und eine nachhaltigere Art des Wintersports einzulassen.

Tipps für nachhaltigen Wintersport:

Outfits Reparieren:

Es gibt einige Hersteller von Outdoorkleidung, die eine Reparatur von Textilien anbieten. Zum Beispiel:

Patagonia zieht mit der Worn Wear Tour regelmäßig durch Europa. In einem mobilen Nähstudio werden Klamotten aller Art kostenlos repariert. Infos: patagonia.com

Schöffel bietet mit der Service-Factory seinen Kunden professionelle und günstige Reparaturen der Lieblingsteile an. Infos: schoeffel.com

Nicht kaufen, leihen!

Komplette Outfits für den Wintersport kannst du auf dropkid.de ausleihen. Du stellst dir online dein Outfit zusammen und bekommst deine Kleidung von Marken wie Billabong, Pyua, Norrona, Maloja und Picture Organic direkt in den Urlaubsort geliefert.

In nahezu jedem Wintersportresort gibt es Ski- und Snowboardshops die Leihmaterial anbieten . Über die Website von Sport 2000 Rent kannst du in über 600 Stationen in ganz Europa Skier, Snowboards, Boots und Helme schon vor deinem Trip in die Berge ausleihen.