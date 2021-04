Nein, das könnte ich nicht, haha! Wenn du ein Gefühl für deinen Körper und ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise hast, dann glaube ich, wäre der Plan auch nicht großartig anders. Außer dass vielleicht mal ein Schokoriegel weniger dabei wäre, aber was solls! Ich esse ja nicht übermäßig viel süßes Zeug, aber ab und zu halt – so wie ich es halt mag. Bei mir kann aber auch eine Tafelschokolade rumliegen und ich kriege sie eine Woche nicht leer, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Du merkst ja, wie du schlechter funktionierst oder besser funktionierst - je nachdem wie du isst. Wenn du in ein Auto schlechten Diesel füllst, dann kannst du auch keinen 100er fahren, sondern nur einen 80er. Wenn du guten Diesel reintankst, dann fährst du 120, haha!

Nein, das könnte ich nicht, haha! Wenn du ein Gefühl für deinen Körper und ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise hast, dann glaube ich, wäre der Plan auch nicht großartig anders. Außer dass vielleicht mal ein Schokoriegel weniger dabei wäre, aber was solls! Ich esse ja nicht übermäßig viel süßes Zeug, aber ab und zu halt – so wie ich es halt mag. Bei mir kann aber auch eine Tafelschokolade rumliegen und ich kriege sie eine Woche nicht leer, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Du merkst ja, wie du schlechter funktionierst oder besser funktionierst - je nachdem wie du isst. Wenn du in ein Auto schlechten Diesel füllst, dann kannst du auch keinen 100er fahren, sondern nur einen 80er. Wenn du guten Diesel reintankst, dann fährst du 120, haha!

Nein, das könnte ich nicht, haha! Wenn du ein Gefühl für deinen Körper und ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise hast, dann glaube ich, wäre der Plan auch nicht großartig anders. Außer dass vielleicht mal ein Schokoriegel weniger dabei wäre, aber was solls! Ich esse ja nicht übermäßig viel süßes Zeug, aber ab und zu halt – so wie ich es halt mag. Bei mir kann aber auch eine Tafelschokolade rumliegen und ich kriege sie eine Woche nicht leer, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Du merkst ja, wie du schlechter funktionierst oder besser funktionierst - je nachdem wie du isst. Wenn du in ein Auto schlechten Diesel füllst, dann kannst du auch keinen 100er fahren, sondern nur einen 80er. Wenn du guten Diesel reintankst, dann fährst du 120, haha!

Ich habe fast immer einen Sack voll Nüsse mit dabei. Da ist drinnen: verschiedene Nüsse, Cranberries, Schokoladestückchen - eben alles, was mir so taugt. Manchmal habe ich auch noch einen Riegel mit dabei und immer ausreichend zu Trinken. Wenn ich dann nach einem langen Tag nach Hause komme, koche ich meistens.

Ich habe fast immer einen Sack voll Nüsse mit dabei. Da ist drinnen: verschiedene Nüsse, Cranberries, Schokoladestückchen - eben alles, was mir so taugt. Manchmal habe ich auch noch einen Riegel mit dabei und immer ausreichend zu Trinken. Wenn ich dann nach einem langen Tag nach Hause komme, koche ich meistens.

Ich habe fast immer einen Sack voll Nüsse mit dabei. Da ist drinnen: verschiedene Nüsse, Cranberries, Schokoladestückchen - eben alles, was mir so taugt. Manchmal habe ich auch noch einen Riegel mit dabei und immer ausreichend zu Trinken. Wenn ich dann nach einem langen Tag nach Hause komme, koche ich meistens.

Ja, eigentlich schon. Als ich noch in Innsbruck gewohnt habe, da hatte ich halt ganz andere Möglichkeiten. Ich liebe Sushi, zum Beispiel - wenn wir grad von den Möglichkeiten reden. Diese kulinarischen Variationen gibt es im Klostertal nicht und wenn du den Zugang so nicht hast, dann kochst du einfach viel selbst. Auch, weil du musst, haha. Aber generell finde ich es so besser, als sich etwas zu bestellen. Du kannst einfach selbst entscheiden, was drinnen ist und das macht‘s für mich aus.

Ja, eigentlich schon. Als ich noch in Innsbruck gewohnt habe, da hatte ich halt ganz andere Möglichkeiten. Ich liebe Sushi, zum Beispiel - wenn wir grad von den Möglichkeiten reden. Diese kulinarischen Variationen gibt es im Klostertal nicht und wenn du den Zugang so nicht hast, dann kochst du einfach viel selbst. Auch, weil du musst, haha. Aber generell finde ich es so besser, als sich etwas zu bestellen. Du kannst einfach selbst entscheiden, was drinnen ist und das macht‘s für mich aus.

Ja, eigentlich schon. Als ich noch in Innsbruck gewohnt habe, da hatte ich halt ganz andere Möglichkeiten. Ich liebe Sushi, zum Beispiel - wenn wir grad von den Möglichkeiten reden. Diese kulinarischen Variationen gibt es im Klostertal nicht und wenn du den Zugang so nicht hast, dann kochst du einfach viel selbst. Auch, weil du musst, haha. Aber generell finde ich es so besser, als sich etwas zu bestellen. Du kannst einfach selbst entscheiden, was drinnen ist und das macht‘s für mich aus.

Ich liebe Kaaspressknödel! Und am Berg habe ich oft Bananenbrot dabei - selber gemacht natürlich. Ohne Milch also ohne Laktose, ohne Gluten und ohne Zucker, nur ein Löffel Honig ist nach meinem Rezept drinnen.

Ich liebe Kaaspressknödel! Und am Berg habe ich oft Bananenbrot dabei - selber gemacht natürlich. Ohne Milch also ohne Laktose, ohne Gluten und ohne Zucker, nur ein Löffel Honig ist nach meinem Rezept drinnen.

Ich liebe Kaaspressknödel! Und am Berg habe ich oft Bananenbrot dabei - selber gemacht natürlich. Ohne Milch also ohne Laktose, ohne Gluten und ohne Zucker, nur ein Löffel Honig ist nach meinem Rezept drinnen.

Und wie funktionierst du am besten? Was isst du am liebsten nach so einem anstrengenden Tag am Berg?

Und wie funktionierst du am besten? Was isst du am liebsten nach so einem anstrengenden Tag am Berg?

Und wie funktionierst du am besten? Was isst du am liebsten nach so einem anstrengenden Tag am Berg?