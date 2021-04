Nadine Wallner: How I train

Nadines Energie scheint einfach nicht Enden zu wollen und das ist auch gut so! Eine Pause braucht sie nicht wirklich. Beim Reisen gibt es für die 32-Jährige genug Downdays oder Stehtage, an denen sie sowieso eine Pause vom Training und Skifahren hat, sagt sie. Zuhause am Arlberg ist es ihr aber wichtig, jeden Tag auf den Ski auszukosten und die Freiheit in den Bergen voll und ganz zu genießen. Die Grenze zwischen hartem Training und purer Leidenschaft ist bei Nadine fließend und genau das macht sie wahrscheinlich zu so einer passionierten und erfolgreichen Freeriderin und mittlerweile Kletterin.