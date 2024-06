Doppelte Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner bezwingt Matterhorn Ostwand

Nadine Wallner Ihren ersten Auftritt am weissen Parkett hatte Nadine Wallner bereits im zarten Alter von drei. In die Jahre danach fallen ihre prägendsten Begegnungen, was das Schifahren anbelangt.

Matterhorn Ostwand is in the books

hatte die Matterhorn Ostwand bei ihrem Aufenthalt in Zermatt für das Red Bull Alpine Camp gar nicht auf ihrer To-Do-Liste – doch als sie bemerkte, dass sich ein Wetterfenster auftun könnte, war sie sofort on fire, um sich diese Chance nicht entgehen zu lassen. "Ich war eine Woche lang in Zermatt guiden und hatte die Wettervorhersagen und die Schnee-Bedingungen auch dadurch immer im Blick", erklärt Freeriderin und Bergsteigerin Nadine Wallner.

Check! Nadine Wallner hat am 26. Mai 2024 eine Challenge von ihrer Bucket List endlich abhaken können. In den vergangenen Jahren war sie zwei Mal kurz davor, die Matterhorn Ostwand zu befahren: Zwei Mal war sie perfekt vorbereitet – doch es machte ihr jedes Mal das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Dieses Mal waren die Vorzeichen genau anders herum:

"Ich konnte die Conditions ganz genau im Auge behalten und ein gutes Gespür für die aktuelle Situation entwickeln. Es sah so aus, als ob es eine 50/50-Chance am Wochenende geben könnte. Als ich realisiert habe, dass sich am Sonntag ein Versuch ausgehen könnte, habe ich gleich eine kleine, feine Crew um Ramona Volken, die zu diesem Zeitpunkt gerade im Wallis war, zusammengetrommelt. Denn wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Schnee und Wetter passen könnten, muss man es versuchen ..." Mit an Board auch Ramonas Studienkollege Valentin Zufferey, ein guter Skifahrer mit guter Spurkraft, und

suchte seit Jahren nach dem perfect timing für ihre Abfahrt – diesen hat sie nun gefunden. Es hat alles zusammengespielt, das Wetter spielte mit, es klarte in der Nacht ab Mitternacht auf, was maßgeblich dafür ist, dass der Schnee in der Beschaffenheit ist, um die Ostwand überhaupt bezwingen zu können. "Am Samstagnachmittag und abends hatten wir dicke Wolken rund um das Matterhorn. Ich hoffte, dass die Wettervorhersage richtig ist und es um Mitternacht aufklären sollte. Gerade genug Zeit, um die Oberfläche gefrieren zu lassen", betont Nadine Wallner, die auch Gleitschirmpilotin ist und sich daher auch perfekt mit Wind und Thermik auskennt. "Wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre, um den Wetterbericht mit meinen Erfahrungen aus den vergangenen Tagen interpretieren zu können, wäre ich bei dieser Vorhersage sicher nicht extra angereist. Darum werden sich viele Freerider und Bergsteiger wundern, dass wir es geschafft haben."

und Valentin Zufferey von der Hörnlihütte aus den Aufstieg. "Ramona ist so wie ich auch Bergführerin und kennt die Gegend richtig gut. Das war mir sehr wichtig, dass sie mit dabei ist." Schnell war klar, dass Nadine Wallner die Wettervorhersage richtig interpretiert und sie durch ihre Expertise das perfekte Zeitfenster definiert hatte, um die Matterhorn Ostwand zu bezwingen. "Wir hätten sonst bereits beim Einstieg in die Wand gemerkt, dass es in der Nacht zu warm gewesen wäre und es nicht gefroren hätte." Aber auch bei genug Schnee und guten Bedingungen ist die Challenge der Matterhorn Ostwand enorm. Man muss zuerst den Aufstieg meistern und danach die Abfahrt über extrem steiles Gelände mit rund 1.000 Höhenmetern bewältigen. "No fall zone, high consequences – hier ist survival skiing angesagt", bringt es Nadine Wallner auf den Punkt.