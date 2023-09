Das müsst ihr über die Neuerungen in NBA 2K24 wissen

Pünktlich wie eh und je erscheint das jährliche Update der NBA 2K-Reihe für PC und Konsolen. Ähnlich wie die übrigen Sportspiele von 2K brüstet sich auch dieser Titel mit einem hohen Grad an Realismus und strategischer Tiefe. Gepaart mit zahlreichen Modi, in denen ihr unter anderem eine komplette Karriere mit eurem eigens erstellten Charakter durchleben könnt.

Pünktlich wie eh und je erscheint das jährliche Update der NBA 2K-Reihe für PC und Konsolen. Ähnlich wie die übrigen Sportspiele von 2K brüstet sich auch dieser Titel mit einem hohen Grad an Realismus und strategischer Tiefe. Gepaart mit zahlreichen Modi, in denen ihr unter anderem eine komplette Karriere mit eurem eigens erstellten Charakter durchleben könnt.

Pünktlich wie eh und je erscheint das jährliche Update der NBA 2K-Reihe für PC und Konsolen. Ähnlich wie die übrigen Sportspiele von 2K brüstet sich auch dieser Titel mit einem hohen Grad an Realismus und strategischer Tiefe. Gepaart mit zahlreichen Modi, in denen ihr unter anderem eine komplette Karriere mit eurem eigens erstellten Charakter durchleben könnt.

In diesen Aspekten kann NBA 2K24 auch wieder absolut punkten. Die Präsentation und spielerischen Möglichkeiten sind auf einem sehr hohen Niveau und präsentieren den Basketball-Sport und dessen Kultur so gut, wie es ein Videospiel nur kann.

In diesen Aspekten kann NBA 2K24 auch wieder absolut punkten. Die Präsentation und spielerischen Möglichkeiten sind auf einem sehr hohen Niveau und präsentieren den Basketball-Sport und dessen Kultur so gut, wie es ein Videospiel nur kann.

In diesen Aspekten kann NBA 2K24 auch wieder absolut punkten. Die Präsentation und spielerischen Möglichkeiten sind auf einem sehr hohen Niveau und präsentieren den Basketball-Sport und dessen Kultur so gut, wie es ein Videospiel nur kann.