Need for Speed Unbound Test: Zurück im Street-Racing

Fans der bereits im Jahr 1994 ins Leben gerufenen Need for Speed-Serie haben zumindest in den vergangenen Jahren einiges durchgemacht. Immerhin liegen die Glanzzeiten der Arcade-Rennspiele gefühlt schon eine Weile zurück. Need for Speed: Unbound besinnt sich auf die Stärken der kultigen Underground-Ableger zurück und macht dabei eine Menge richtig, wie unser Test verrät.

01 Need for Speed: Unbound – Willkommen in Lakeshore

Arcade-Racing in Reinform: Need for Speed: Unbound ist, was Fans erwarten © EA

Um direkt einmal mit der Tür ins Haus zu fallen: In den ersten Spielstunden erlebt ihr in Need for Speed: Unbound ein echtes Wechselbad der Gefühle. Habt ihr euch zu Beginn für eines von drei Autos entschieden, geht es mit actiongeladenen Straßenrennen im Arcade-Style direkt ans Eingemachte.

Nur, damit der komplette Fortschritt nach rund anderthalb Stunden aufgrund einer Story-Entscheidung wieder zunichtegemacht wird und ihr erneut bei Null beginnt.

Habt ihr diesen Frustmoment aber erst einmal verdaut, belohnt euch das Rennspiel mit einem überzeugenden Arcade-Gameplay , vielfältigen Tuning-Möglichkeiten und einem Soundtrack, der Hip-Hop-Fans schmecken dürfte.

Dreh- und Angelpunkt des Racers ist die fiktive US-Metropole Lakeshore , die mit verschiedenen Umgebungen, Sammelobjekten, Open-World-Aktivitäten wie Blitzern oder Weitsprüngen und natürlich zig Straßenrennen zum Erkunden einlädt. Gefahren wird in Unbound dabei wahlweise tagsüber oder des Nachts, der Wechsel erfolgt automatisch, wenn ihr ein Versteck aufsucht.

02 Hit the streets, baby

Beim optischen Tuning sind euch kaum Grenzen gesetzt © EA

Need for Speed: Unbound macht keinen Hehl daraus, wie sehr man mit dem hippen Style und den Graffiti-Effekten gerade eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte. Langjährige Fans der Reihe fühlen sich dabei mitunter wohlig an die legendären Underground-Ableger erinnert , wenngleich Unbound hier einen ganz eigenen Weg einschlägt.

An den muss man sich zweifelsohne erst einmal gewöhnen. Die optionalen Comic-Effekte wie Flügelchen oder bunter Rauch lassen sich auf Wunsch auch einfach deaktivieren und doch verleihen sie dem Arcade-Rennspiel einen einzigartigen Look, die dem Spiel ausgesprochen gut zu Gesicht steht. Lediglich die gezeichneten Charaktermodelle fallen dabei etwas aus der Rolle und wirken deplatziert. Aber was soll’s.

Der Grafikstil von Need for Speed: Unbound ist einzigartig © Electronic Arts

Die Figuren spielen in der Story des Racers ohnehin nur eine untergeordnete Rolle und tauchen mal kurz zum Abschluss eines Rennens oder in den Zwischensequenzen auf. Stichwort Story: die bietet Unbound natürlich ebenfalls, wirklich relevant ist diese allerdings nicht.

Kurzgesagt: Ihr verdient euch als Fahrer für Rydell , der eine Werkstatt betreibt und nehmt für ihn an Straßenrennen teil. Irgendwann geht alles schief, weil ihr betrogen werdet und so müsst ihr wieder mit leeren Händen (und einer Rostlaube) anfangen. Die Story liegt in etwa im erwartbaren Rahmen eines NfS-Games, nicht mehr und nicht weniger. Wichtiger ist, wie sich das Game auf der Straße anfühlt.

03 Need for Speed: Unbound Gameplay: So gut wie schon lange nicht mehr

Actionreiche Straßenrennen mit getunten Karren und Cops im Nacken. Check. © EA

Aus spielerischer Sicht setzt Need for Speed: Unbound tatsächlich so viele Ausrufezeichen, wie schon lange nicht mehr innerhalb der Rennspiel-Serie. Zumindest, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Einen Großteil der Zeit verbringt ihr in klassischen Rundkurs- oder Etappenrennen , vereinzelt gesellen sich noch Drift-Herausforderungen hinzu.

Dabei geht es, nach dem Intro, erst einmal gemächlich zur Sache. Immerhin will euer fahrbarer Untersatz erst einmal gepimpt werden . Und dafür gilt es, innerhalb der Events Geld zu verdienen, das ihr dann in neue Tuning-Teile steckt. Neben der Performance spielt natürlich auch die Optik eine wichtige Rolle.

Fortschritte erzielt ihr dabei vergleichsweise langsam und so ziehen schon ein paar Rennen ins Land, bis ihr erste Teile an eurer Karre montieren dürft. In jedem Event könnt ihr einen der anderen Teilnehmer herausfordern und so etwas zusätzliche Kohle einsacken.

Ultimatives Ziel ist es, das Main-Event namens „The Grand“ zu gewinnen. Dafür müsst ihr aber zunächst einmal die am Wochenende stattfindenden Qualifikationsveranstaltungen gewinnen. Damit das aber überhaupt erst möglich ist, solltet ihr im Laufe einer Woche möglichst viel Preisgeld einsacken und euren Wagen auf Vordermann bringen.

Möglichkeiten dazu gibt es, auch abseits der angesprochenen Rennen, einige. Immer wieder streut das Game kurze Story-Missionen ein, in denen ihr Personen von A nach B befördern oder eine Testfahrt in einem neuen Auto absolvieren müsst.

Nachts kommen die gelungenen Takeover-Events dazu, die von US-Rapper A$AP Rocky präsentiert werden. Sie markieren eine gelungene Abwechslung, gilt es darin, auf einer abgesteckten Piste in mehreren Runde möglichst viele Punkte zu sammeln, in dem ihr Drifts, Sprünge und Zerstörungen aneinanderreiht .

04 Aller Anfang ist schwer

Nach einem Story-Twist startet ihr wieder bei Null © EA

Mangels Tuningteilen habt ihr selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu Beginn Probleme, die Top-3 zu erreichen. Das ist von Unbound allerdings so gewollt. Denn erst mit neuem Motor oder verbessertem Nitro erklimmt ihr im Laufe der Zeit die Ranglisten der einzelnen Events.

Knackig bleiben die Rennen dabei allemal und Fahrfehler werden von den anderen KI-Gegnern gnadenlos ausgenutzt. Zumal sich, serientypisch, natürlich auch noch die Gesetzeshüter in die Rennen einklinken und versuchen, euch und die anderen Raser dingfest zu machen.

Hier ist Vorsicht geboten, denn jedes Event setzt eine Startgebühr voraus. Inklusive der platzierten Wetten kann euch ein Rennen so im schlechtesten Fall sogar Geld kosten, statt neue Moneten in die Kassen zu spülen. So sorgt Need for Speed: Unbound regelmäßig für Spannung innerhalb der Rennen und das auch, weil euch die Rivalen zumindest in den ersten Spielstunden teilweise haushoch überlegen sind.

Allgemein dauert es ein wenig, bis das Game wirklich Fahrt aufnimmt. So seid ihr zu Beginn immer wieder auf sehr ähnlichen, kompakten Kursen unterwegs, die mitunter auch gegrindet werden wollen, bis ihr das nötige Kleingeld habt, um in der Story vorankommen zu können und neue Verstecke oder Verbesserungen für die Werkstatt freischaltet.

Wer dran bleibt, wird allerdings mit einem schnörkellosen, adrenalingeladenen Arcade-Gameplay belohnt, das all denjenigen schmecken dürfte, die in einem Need for Speed-Game genau danach suchen. Konsequenter und direkter war jedenfalls kein anderes Arcade-Rennspiel in den vergangenen Jahren.

05 Arcade-Fahrspaß

Die klassischen Rundkurs- und Etappenrennen spielen sich flott. © EA

Aus spielerischer Sicht ist Need for Speed: Unbound ein Arcade-Racer in seiner reinsten Form. Wer ein realistisches Fahrverhalten sucht, ist hier definitiv an der falschen Adresse. Stattdessen stehen hier Drifts und Nitro-Boosts an der Tagesordnung .

Fahrmanöver, beispielsweise wenn ihr beinahe einen Unfall baut, im Windschatten unterwegs seid oder im Gegenverkehr fahrt, bauen gleich zwei Nitro-Leisten auf. Eine davon könnt ihr, sofern zu einem gewissen Teil gefüllt, in einem sofortigen Boost gipfeln lassen, während ihr den anderen Boost kontinuierlich abfeuert. Hier werden die Burnout-Wurzeln des Entwicklerstudios spürbar.

Dennoch bringen die Boliden etwas mehr Gewicht mit sich als es beispielsweise noch in Need for Speed: Heat der Fall war. Ganz so driftlastig spielt sich Unbound also nicht, dabei erinnert das Fahrverhalten etwas an Crazy Taxi , wenn ihr mit Drift und Boost durch die Straßen im Downtown-Distrikt heizt.

06 Welche Teile dürfen's sein?

Tuning-Himmel: Fast jede Schraube lässt sich individualisieren © EA

Wenn die Tuning-Optionen das sind, was ihr von einem Need for Speed-Game erhofft habt, dann hat Unbound für euch eine ganze Menge zu bieten. Mechanisch und optisch könnt ihr den 143 Boliden umfassenden Fuhrpark bis ins kleinste Detail anpassen .

Vom Chip-Tuning über einen neuen Motor bis hin zu Reifen für mehr Grip oder einer neuen Aufhängung lässt sich hier nahezu jedes Teil aufpolieren und das noch dazu in mehreren Stufen, sowie teilweise sogar mittels Fein- und Setup-Tuning. Natürlich dürfen auch die obligatorischen Spoiler, Seitenschweller, Unterbodenbeleuchtungen und (anpassbare) Auspuff-Sounds nicht fehlen.

Die Möglichkeiten zum Tunen sind vielfältig. Dabei ist die Aufwertung von essenzieller Bedeutung, da ihr gerade mit den Performance-Teilen die Stufe des Fahrzeuges erhöht und so überhaupt erst an neuen Veranstaltungen teilnehmen könnt .

Need for Speed: Unbound macht definitiv nicht alles richtig. Beileibe nicht. Und doch bietet das Arcade-Rennspiel mehr von all dem, was sich Fans seit Jahren erhofft haben. Wer einen unkomplizierten Racer mit umfangreichen Tuning-Möglichkeiten sucht, wird mit dem Titel garantiert seine Freude haben.