NHL 23 Test: Die Sim, die sich Eishockey-Fans wünschen

Alle Jahre wieder bedient EA Sports Sportspiel-Fans mit Updates seiner drei großen Reihen. Den Anfang machte Madden NFL 23 mit einem neuen Pass-System und spielerischen Detailverbesserungen. Darauf ließ man mit FIFA 23 das Game folgen, das in Europa die wohl größte Fangemeinde aufweist. Wer es hingegen etwas kühler und ungemein ruppiger bevorzugt, kommt mit dem Eishockey-Game NHL 23 voll auf seine Kosten. Wir verraten dir im NHL 23 Test , was der Titel auf dem Kasten hat.

Die ganze Welt des Eishockey: Spannende Stories, einzigartige Videos und Hintergrundinformationen findest du in unserem Eishockey-Hub

01 NHL 23 mit verbesserter Präsentation

Technisch und bei der Präsentation legt das Spiel deutlich zu © EA Sports

Mit NHL 23 haben die Entwickler jede Menge Feintuning betrieben. Dazu gehört beispielsweise die neue und verbesserte Präsentation , die vom Einlaufen in die Halle über neue Jubel nach einem Torerfolg bis hin zur Feier des begehrten Stanley Cups die Faszination des Eishockey-Sports besser einfängt als jemals zuvor.

Das war gerade ein Bereich, indem die Eishockey-Reihe den anderen EA Sports-Serien noch nachstand. Mit NHL 23 ändert sich das endlich. Die gesamte Atmosphäre, vor und während einer Partie, kommt nun einer TV-Übertragung nahe .

Doch die Änderungen sind nicht rein optischer Natur . Mit der sogenannte Letzte-Chance-Puckaktion kannst du mit einer brandneuen Animation auch Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen. Rettungstaten vor dem eigenen Kasten werden jetzt noch besser in Szene gesetzt.

Und dann wäre ja da noch der großartige Soundtrack , bei dem Metal- und Rock-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Der muss sich, mit neuen Hymnen von Bands wie Muse , KoRn , Ghost oder Gojira auch hinter einem Metal Hellsinger nicht verstecken.

Dem Puck auf den Fersen: Gib dir dieses beeindruckende Video, das den Eishockey-Sport aus der Sicht des Spielgerätes zeigt.

3 Min Anschnallen! Hier gibt's rasante Eishockey-Action aus Puck-Sicht. Folge ungefilterter Eishockey-Action aus völlig neuen Blickwinkeln: Eine Racing Drohne und die Eishockey-Cracks des EHC Red Bull München machen es möglich.

02 NHL 23 Crossplay und Frauen-Teams

Im Franchise-Modus erstellst du dir deine eigenen Ligen © EA Sports Erstmals sing sogar gemischte Damen- und Herrenteams möglich © EA Sports

Wer gerne gemeinsam mit Freunden spielt, wird sich darüber besonders freuen. Dank NHL 23 Crossplay sind nun endlich auch plattformübergreifende Matches möglich und das im Hockey Ultimate Team (HUT) , sowie in der World of Chel . In letzterem Modus sind beispielsweise schnelle 1-on-1- oder 3-on-3-Partien und Spiele von eigenen Clubs möglich.

Im Franchise-Modus kannst du nun sogar ganz eigene Ligen erstellen und dabei die Anzahl der Teams (zwischen 6 und 48) und sogar die Divisions und Conferences selbst festlegen. Du willst den EHC Red Bull München gegen die Kollegen aus Salzburg und Stanley Cup-Sieger Colorado Avalanche antreten lassen? Kein Problem.

Einen höheren Stellenwert in NHL 23 nehmen auch die weiblichen Spielerinnen ein. Im Hockey Ultimate Team sind nun erstmals sogar gemischte Frauen- und Männerteams möglich . Und das erfreulicherweise nicht nur halbgar, weil es die Community in irgendeiner Form fordern würde.

Die besten Spielerinnen wie Marie-Philip Poulin , Hilary Knight , NHL-23-Cover-Star Sarah Nurse oder Hilary Knight kommen auf Gesamtwerte von 94, 93 oder 91 Punkten und stehen damit ihren männlichen Kollegen in Nichts nach.

Lediglich Playoff-Topscorer Connor McDavid von den Edmonton Oilers thront mit einem Gesamtwert von 95 Punkten an der Spitze. Bester Deutscher in NHL 23 ist übrigens Leon Draisaitl , Teamkollege von McDavid in Kanada, mit einem Gesamtwert von 93.

Weiblicher Eishockey-Star: US-Amerikanerin Hilary Knight ist eine der erfolgreichsten und besten Spielerinnen der Welt. Lernt sie und ihre Geschichte kennen.

2 Min Getting to know Hilary Knight US pro hockey player Hilary Knight discusses her love for the game and creating a better space in the sport.

03 Das Gameplay von NHL 23

NHL 23 spielt sich dynamischer und realistischer © EA Sports

Doch auch aus spielerischer Sicht hat NHL 23 ein paar spannende Neuerungen im Schlepptau. So kannst du nun beispielsweise mithilfe von Gameplay-Strategien mit nur einem Knopfdruck die Strategie anpassen, um so deine Penalty Killer nach einer Strafzeit einzuweisen oder deine bevorzugte Spielweise besser umzusetzen.

Dank der neuen Letzte-Chance-Puckbewegungen lassen sich durch zweimaliges Antippen der Schuss- oder Pass-Taste besonders schnelle Spielzüge durchführen, was das ohnehin hohe Spieltempo noch einmal anhebt. Doch auch in der Defense kannst du so der heranskatenden Angriffsreihe vielleicht noch in letzter Sekunde den Puck abluchsen.

Allgemein wurde das Tempo beim Skating der Puck-führenden Angreifer verbessert , was noch bessere Überzahl-Konter ermöglicht. Verbessert wurde zudem die Verteidigung, die nun Pässe besser abfängt oder die Gegenspieler stört.

Zu einfach ist das neue System aber nicht, denn noch immer ist es entscheidend, dass du dich in die richtige Position bewegst und beispielsweise den Passweg zustellst. Trotzdem fühlt sich NHL 23 dadurch aus spielerischer Sicht dynamischer und realistischer an.

Vor allem harte Pässe oder solche in den Rückraum kommen nun deutlich häufiger bei euren Teamkollegen an, was überraschende Angriffe und wuchtige One-Timer fördert. Überarbeitet wurden zudem die Poke-Checks, die in schlechter Position und bei exzessiver Nutzung nicht mehr zwangsläufig Strafminuten nach sich ziehen. Das konnte gerade für Neueinsteiger im Vorgänger noch ziemlich nervig sein.

04 Mehr Realismus

Der Puck fliegt jetzt noch realistischer. Die Goalies greifen beherzter zu © EA Sports

NHL 23 setzt auf eine neue Physik-basierte Spielengine , deren Vorteile sich positive auf das gesamte Gameplay auswirken. Der Puck, die Feldspielerinnen und -Spieler und vor allem die Goalies bewegen sich jetzt noch realistischer.

Gerade die Hartgummischeibe wurde hinsichtlich ihrer Eigenschaften optimiert. Nicht nur die Position des Pucks auf dem Eis, sonder nauch die Geschwindigkeit und der Winkel beim Pass oder Schuss werden nun akkurat berechnet . Schießt du also in ungünstigem Winkel oder setzt zu hoch an, fliegt die Scheibe meilenweit über das Tor oder sogar die Banden hinaus.

Das sorgt dafür, dass Tore noch besser herausgespielt werden wollen . Sniper, die aus der Distanz auf das Tor holzen, müssen also noch präziser zielen, während Schüsse aus kurzer Distanz eine deutlich bessere Chance haben, zum Torerfolg zu führen.

Die Reihe an Verbesserungen, mit denen NHL 23 aufwartet, kann sich also mehr als sehen lassen. Eishockey-Fans kommen mit dem Sportspiel voll auf ihre Kosten, zumal die Auswahl an Teams in diesem Jahr auch noch einmal zugelegt hat.