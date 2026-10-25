Alle Sportarten in Nintendo Switch Sports Resort

Es geht zurück nach Wuhu Island. Die Insel hatte nun schon einige Auftritte in diveren Spielen von Nintendo. Natürlich primär in der Reihe, welche das Eiland zum ersten Mal auf die Karte gebracht hat: Wii Sports Resort.

Und da Nintendo natürlich auch auf der Switch 2 einen weiteren Ableger ihrer Sports-Reihe benötigen könnt ihr nun erneut einen kleinen Aktivitätsurlaub auf der Insel verbringen. Dabei bietet Nintendo Switch Sports Resort elf unterschiedliche Sportarten, alle auf eine Weise gestützt durch die Bewegungssteuerung der Joy-Con-Controller. Dabei sind allerdings viele Minispiele bereits aus vorhergehenden Titeln bekannt. Die komplette Liste findet ihr hier:

01 Neue Sportarten in Nintendo Switch Sports Resort:

Daumenringen

Daumenringen ist ein neuer "Sport" in Switch Sports Resort © Nintendo

1-2 Spieler

Prominent in der Nintendo Direct präsentiert, in der Nintendo Switch Sports Resort angekündigt wurde. Leider bleibt dieses Minispiel etwas hinter den Erwartungen der übrigen Sportarten zurück und fühlt sich etwas wie ein Gimmick an.

Skateboarden

Skateboarding nutzt die Maussteuerung der Switch 2 © Nintendo

1-4 Spieler

Leider ist auch die zweite Newcomer-Sportart auf Switch Sports Resort mehr eine Technikdemo für die neue Konsole, als ein ausgereiftes Spiel. Ihr steuert euren Charakter mit der Maussteuerung des Joycons durch die unterschiedlichen Areale von Wuhu Island. Technisch ganz nett, aber die große Stärke von den Nintendo Sport-Titeln war immer das gemeinsame Spielen. Und das kommt hier durch die erhöhte Komplexität - im Vergleich zu den anderen Sportarten - etwas zu kurz.

21 Min Red Bull Building Drop - Highlights Der Skateboarder Sandro Dias stellt zwei Weltrekorde auf, indem er von einem 22-stöckigen Gebäude in Porto Alegre, Brasilien, hinunter skatet.

02 Dabei seit Wii Sports:

Tennis

Tennis ist schon seit Wii Sports ein Klassiker © Nintendo

1-4 Spieler

Ein echtes Aushängeschild der Nintendo Wii kehrt auch in Switch Sports Resorts zurück. Wie damals kann man mit bis zu drei weiteren Spieler:innen die virtuellen Schläger schwingen. Schwingt eure Joy-Cons wie einen Tennisschläger.

Boxen

Beim Boxen müssen zwei Joy-Cons pro Spieler:in genutzt werden © Nintendo

1-2 Spieler

Hier benötigt man pro Spieler:in jeweils zwei Joy-Cons. Einen für jede Faust. Das Spiel findet im Split-Screen statt und man nutzt die Motion-Controls, um Angriffe zu blocken und natürlich kräftig auszuteilen.

Bowling

Bowling ist einer der großen Favoriten früherer Titel © Nintendo

1-4 Spieler (1-16 Online)

Für viele war Bowling der große Favorit innerhalb der Sammlung von Wii Sports. Natürlich darf der Titel auch hier nicht fehlen. Da man einfach nur einen einzigen Joy-Con benötigt, welcher weitergereicht wird, ist auch keine zusätzliche Hardware nötig.

Golf

Holt euch beim Golfen den Birdie! © Nintendo

1-4 Spieler (1-8 Online)

Ebenfalls ein Highlight des ersten Wii Sports. Eingängig, aber dennoch strategisch. Und die Bewegungssteuerung funktioniert hier absolut intuitiv. Wie beim Bowling reicht auch ein einziger Joy-Con für lokalen Multiplayer.

5 Min Matthias Schwab im Portrait Matthias Schwab ist Golfer mit Leib und Seele. Seine Zielstrebigkeit und Konsequenz machen den jungen Steirer zu einer Ausnahmeerscheinung.

Dabei seit Wii Sports Resort:

Tischtennis

Tischtennis bieten Action © Nintendo

1-4 Spieler (1-2 Online)

Man könnte meinen, Tischtennis sei als Minispiel redundant, wenn auch reguläres Tennis existiert. Allerdings ist das Gameplay hier wesentlich actionreicher und aufgrund der Skalierung auch mit der Bewegungssteuerung näher am echten Sport als die “große” Tennis-Variante.

Bogenschießen

Bogenschießen fühlt sich sehr gut an und macht ordentlich Spaß © Nintendo

1-4 Spieler

Bogenschießen ist einer der großen Hits aus dem zweiten Teil der Nintendo Sport-Reihe und hatte in Wii Sports Resort sein Debüt. Damals musste noch die Wii-Motion-Plus-Erweiterung genutzt werden, um maximale Präzision zu gewährleisten. Nun reichen natürlich eure regulären Joy-Cons.

Basketball

Auch Dunks sind mit ein bisschen Übung möglich © Nintendo

1-4 Spieler

Basketball wirkt auf den ersten Blick komplexer als es ist. Durch Dribble-Bewegungen könnt ihr euch bewegen, und über Wurfbewegungen den Ball passen oder versuchen, im Korb zu versenken. Spielerisch positioniert es sich damit irgendwo zwischen Tennis und Volleyball. Dieser Sportart hätte ein wenig mehr Freiheit bei der Bewegung gut getan.

Wasserscooter

Kein echter Wave Race-Ersatz, aber ein Anfang © Nintendo

1-4 Spieler

Wenn Nintendo uns schon kein neues Wave Race gibt, müssen wir uns eben mit diesem Minispiel auf Switch Sports Resort begnügen. Hier könnt ihr im Splitscreen gegeneinander antreten.

Propellerflugzeug

Fliegt mit eurem Flugzeug über Wuhu Island © Nintendo

1-4 Spieler

Ähnlich wie bei den Wasserscootern wird auch beim Propellerflugzeug ein wenig der Geist vergangener Nintendo-Franchises beschworen. Durch Neigung eures Joy-Cons steuert ihr euer Flugzeug und könnt dabei in Erinnerungen an Pilotwings schwelgen.

1 Min Willkommen, bienvenue, welcome... in Wiener Neustadt Die Red Bull Air Race-Piloten sind gelandet und freuen sich auf ein großartiges Wochenende in Wiener Neustadt. Eine erste Willkommens-Botschaft aus dem Hangar gibt's in diesem Video.

03 Dabei Seit Switch Sports:

Volleyball

Bam! Sichert euch mit einem Schmetterschlag den Punkt! © Nintendo

1-4 Spieler

Volleyball ist ein wenig wie eine komplexere Version von Tennis. Auch hier wird 2 gegen 2 gespielt. Allerdings könnt ihr euch mit dem Joystick aktiv bewegen. Dadurch wirkt das Spiel etwas involvierter und fast schon Arcade-ähnlich.