Nioh 2: Dämonische Action auf PS5

1. Nioh 2 lässt andere Soulslikes alt aussehen

Japp, das meinen wir wörtlich. Wer sich im Genre des knackig-schweren Action-RPG-Subgrenres heimisch fühlt der weiß, wie wichtig eine saubere Technik für diese Art von Abenteuer ist. In einem Game, in dem jede Unaufmerksamkeit das eigene Ableben nach sich ziehen kann, könnt ihr Ruckler oder Slowdowns wirklich nicht gebrauchen.

Genau an diesen Punkten legt die Nioh 2 Complete Edition im Vergleich zur Vorlage spürbar zu und merzt die größten Kritikpunkte am Original aus . Bis zu 120 Bilder pro Sekunde gibt’s und dank ultra-schneller Ladezeiten seid ihr nach einem Fehltritt sofort wieder im Getümmel.

