Noch 100 Tage bis zum größten Laufevent der Welt

Ob allein oder gemeinsam mit Freunden und Familie, ob Hobbysportler oder Profi, ob im Wald oder in der Stadt, ob in Österreich, Australien oder Südamerika – der Wings for Life World Run vereint die Welt und ist ein Laufevent so individuell wie sein Teilnehmerfeld. Was dennoch alle vereint: Der Startschuss fällt weltweit um exakt 13 Uhr österreichischer Zeit, dein Lauf endet erst, sobald dich das Catcher Car – die bewegliche Ziellinie – eingeholt hat, und du läufst für die gute Sache: 100% der Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung, um Querschnittslähmung heilbar zu machen.