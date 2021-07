die Welt noch in Ordnung. Sie nähern sich ihrer Bestform und sind für das Jahres-Highlight in Asien perfekt vorbereitet. Aber dann geht Österreich, ja die ganze Welt, in den Lockdown. Was danach passiert und wie das beflügelte Quartett damit umgeht, berichtet der Manga „One Extra Year“ des Uki Uki Studios (Artdirektion Shoko Hara, Illustration Kim Nguyen).

Jessy wird kreativ: Sie trainiert einfach an den Dachbalken der Garage ihrer Eltern! Als die Hallen wieder öffnen, hat sie durch die Verschiebung des Events ein Jahr Extrazeit gewonnen. Sie nutzt sie, um neue Techniken einzustudieren – eine wertvolle Gelegenheit, um sich im Speedklettern zu verbessern, davor nicht die Spezialdisziplin der Weltmeisterin im Vorstieg von 2018. Seit Anfang 2021 finden wieder Kletterwettbewerbe statt – und mit guten Ergebnissen, wie Rang fünf beim Boulder-Weltcup in Salt Lake City, hat Jessy bewiesen, dass sie auf den Jahreshöhepunkt bestens vorbereitet ist.

