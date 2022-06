Rainbow Six Siege: Operation Vector Glare kommt ins Rollen

Der R.O.U. Projector bringt das Fass ins Rollen. Mit diesem Spezialgadget bricht Sens die Line of Sight und ermöglicht damit z.B. das verdeckte Platzieren des Entschärfers. Sobald das R.O.U. geworfen wurde, erschafft es ab dem ersten Bodenkontakt eine Lichtbarriere, entlang seines rollend zurückgelegten Weges. Hierbei bleibt zu beachten, dass es auch von Wänden und anderen Hindernissen abprallt und so, bei geübten Würfen, mehrere Blickwinkel gleichzeitig abschottet. Gutes Timing ist hier gefragt, da Sens mit diesem Gadget das Spieltempo der Attacker bestimmt.

Der relativ neue Team-Deathmatch Modus wird mit seiner ersten, für ihn dedizierten Map erweitert. Im Stadium Stil gehalten, legt die in Griechenland gelegene Karte, viel Wert auf ein schnelles Spiel mit viel Bewegung. Die runde Form dieser Map trägt zum Spielfluss bei und bietet eine gute Mischung aus verschiedenen Line of Sights, wodurch eine einzigartige Spielerfahrung entsteht.

